Для України важливо, щоб суми, які надають європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів, не зменшувалися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня.

Зеленський про суми від партнерів

– Є суми, які дійсно нам дають наші європейські партнери на основі 30 двосторонніх договорів. Для нас дуже важливо, щоб ті суми не зменшувалися, я особисто над цим працюю, – сказав Зеленський.

Крім цього, є заморожені російські активи або альтернативні кошти під заморожені активи.

Президент зазначив, що займається разом із цим з європейськими партнерами та робить все, щоб Україна могла отримати ці €40-45 млрд на рік.

– І ці €90 млрд виходить на 2026-2027 роки. Ми боремося з цим. І ніхто не опускає руки, – наголосив глава держави.

12 грудня Євросоюз заявив про замороження активів Росії на невизначений термін, щоб Угорщина та Словаччина не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

У цей же день стало відомо, що Центральний банк РФ подав позов у Москві проти бельгійської компанії Euroclear, де зберігаються більшість заморожених російських активів, які ЄС хоче використати для фінансування допомоги Україні.

