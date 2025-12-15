З 1 січня не передбачено значних доплат пенсіонерам. Проте українці можуть скористатися пропозицією про отримання Зимової підтримки у розмірі 1 тис. грн.

Факти ICTV дізнавалися, що зміниться з 1 січня 2026 року для українців і чи варто очікувати підвищення пенсій.

Пенсії-2026: що зміниться з 1 січня і чи буде підвищення

Кабінет міністрів підтримав пропозицію, яка стосується продовження терміну щодо використання допомоги 1 тис. грн у рамках програми Зимова підтримка, пише Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Отримувачі пенсій та соціальних виплат, які обслуговуються Укрпоштою, незалежно від того, чи була виплата сформована автоматично, чи оформлена за особистою заявкою, матимуть змогу використати ці кошти до кінця лютого 2026 року. Тепер цей термін є однаковим для обох груп.

Раніше для цих категорій громадян діяли обмежені терміни: кошти можна було використати лише протягом грудня 2025 року та січня 2026 року відповідно.

Подати заявку на допомогу можна до 24 грудня 2025 року. Для оформлення доступні два зручні канали: мобільний додаток Дія (онлайн) або письмово в одному з понад 26 тис. відділень Укрпошти.

За інформацією Мінсоцполітики, станом на 10 грудня, кількість поданих заявок перевищила 16 млн. Переважна більшість із них (майже 13 млн) була оформлена онлайн, тоді як 1,2 млн людей оформили допомогу особисто через Укрпошту.

Як розповіли у Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, програма Зимова підтримка вже профінансована для понад 11,9 млн українців.

Кошти можна використовувати на оплату комунальних і поштових послуг, а також на придбання ліків, книг українського виробництва та благодійність. Незабаром цей перелік буде розширено, включно з харчовими продуктами.

Якими будуть пенсії з 1 січня 2026

У Міністерстві фінансів України пообіцяли, що будуть забезпечені всі заходи для своєчасної та повної виплати пенсій для 10,3 млн українських пенсіонерів.

Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік передбачено збільшення трансферту для Пенсійного фонду України до 251,3 млрд грн (додатково 14,4 млрд грн до 2025 року).

Як зазначають у Мінфіні, що цей крок дасть змогу виконати всі зобов’язання держбюджету щодо пенсійних виплат, включаючи доплати, надбавки та підвищення, фінансування яких передбачено законодавством.

Згідно з усталеною практикою, щорічна індексація пенсій відбудеться з 1 березня. Коефіцієнт цього зростання буде оголошено у лютому 2026 року, наголосили у Міністерстві фінансів України.

