Грошова допомога у розмірі 6 500 грн надається в межах державної програми підтримки. Вона спрямована на найбільш вразливі категорії населення. Зокрема, йдеться про родини з дітьми та людей з інвалідністю.

Скільки людей отримали 6 500 гривень, читайте в нашому матеріалі.

До якого числа можна подати заявку на 6 500 гривень від держави

Як повідомила Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, 17 грудня – останній день для подання заявки на отримання цієї виплати. Вона наголосила, що часу залишилося зовсім мало.

Скільком українцям держава профінансувала 6 500 гривень

Вона розповіла, скільки українців подали заявку на 6 500 грн. За її словами, загалом заяви на допомогу вже подали понад 410 тисяч громадян. При цьому більше ніж 272 тисячі людей уже отримали кошти. Отриману суму можна буде використати на ліки, одяг або взуття. Зробити це дозволяється протягом шести місяців з моменту зарахування грошей.

Юлія Свириденко закликала громадян не зволікати та встигнути подати заявку. Оформити її можна через застосунок Дія або у відділеннях Пенсійного фонду.

На що можна витратити 6 500 гривень від держави

Отримані кошти можна використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Виплата передбачена для покриття зимових потреб. Проте витрачати гроші можна не лише на одяг, взуття чи ліки. Відповідно до додатка до постанови Кабміну №1433, перелік дозволених покупок визначається за МСС-кодами платіжних терміналів.

Категорії магазинів, де дозволено витрачати кошти на дітей:

5641 – дитячі товари та іграшки;

5651 – одяг і взуття;

5661 – аксесуари та сувеніри;

5691 – товари для дому;

5912 – аптеки та медикаменти.



Виплата нараховується автоматично. Пенсійний фонд сам визначає, хто має право на допомогу, після чого перераховує кошти на спеціальний рахунок або на Дія.Картку.

Наразі тривають технічні налаштування між банками та торговими мережами. Через це оплата за програмою Зимова підтримка поки що доступна не в усіх магазинах.

