В Україні продовжується дія державної ініціативи Зимова підтримка. Частина громадян уже отримала фінансову допомогу в розмірі 1 000 або 6 500 гривень, однак нарахування ще не завершені. Проте кошти можна використати лише в межах визначеного періоду.

До якого числа потрібно витратити 6 500 від держави, читайте в нашому матеріалі.

До якого числа можна витратити допомогу 6 500 від держави

Виплата у розмірі 6 500 гривень передбачена для осіб, які перебувають у складному життєвому становищі. Серед них – діти з родин внутрішньо переміщених осіб або малозабезпечених сімей віком до 18 років, люди з інвалідністю І групи, самотні пенсіонери та інші вразливі категорії населення. Прийом заявок на цю допомогу завершився 17 грудня.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, заявки на отримання допомоги оформили понад 410 тис. осіб. З них понад 272 тис. громадян кошти вже отримали. Ці гроші дозволено витратити на ліки, одяг або взуття.

Визначеної дати, до якої треба витратити гроші, немає. Але є кількість днів, протягом яких потрібно витратити гроші.

Скільки днів дається, щоб витратити 6 500 гривень від держави

Отримані кошти можна використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Уряд наголошує, що ця виплата має цільову соціальну спрямованість. За неї дозволено придбати необхідні речі, зокрема одяг, взуття, медикаменти та вітаміни.

Отже, чим пізніше ви отримаєте гроші, тим до пізнішої дати їх можна витратити.

