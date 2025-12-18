До якого числа потрібно витратити 6500 грн, отримані в межах Зимової підтримки
- В Україні триває програма Зимова підтримка: частина людей уже отримала 6 500 грн, але використати кошти можна лише в обмежений строк.
- Допомога призначена для вразливих категорій, а заявки подали понад 410 тис. осіб, з яких понад 272 тис. вже отримали виплати.
- Чіткої кінцевої дати немає, але 6 500 гривень потрібно витратити протягом 180 днів із моменту зарахування коштів.
В Україні продовжується дія державної ініціативи Зимова підтримка. Частина громадян уже отримала фінансову допомогу в розмірі 1 000 або 6 500 гривень, однак нарахування ще не завершені. Проте кошти можна використати лише в межах визначеного періоду.
До якого числа потрібно витратити 6 500 від держави, читайте в нашому матеріалі.
До якого числа можна витратити допомогу 6 500 від держави
Виплата у розмірі 6 500 гривень передбачена для осіб, які перебувають у складному життєвому становищі. Серед них – діти з родин внутрішньо переміщених осіб або малозабезпечених сімей віком до 18 років, люди з інвалідністю І групи, самотні пенсіонери та інші вразливі категорії населення. Прийом заявок на цю допомогу завершився 17 грудня.
За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, заявки на отримання допомоги оформили понад 410 тис. осіб. З них понад 272 тис. громадян кошти вже отримали. Ці гроші дозволено витратити на ліки, одяг або взуття.
Визначеної дати, до якої треба витратити гроші, немає. Але є кількість днів, протягом яких потрібно витратити гроші.
Скільки днів дається, щоб витратити 6 500 гривень від держави
Отримані кошти можна використати протягом 180 днів з моменту зарахування. Уряд наголошує, що ця виплата має цільову соціальну спрямованість. За неї дозволено придбати необхідні речі, зокрема одяг, взуття, медикаменти та вітаміни.
Отже, чим пізніше ви отримаєте гроші, тим до пізнішої дати їх можна витратити.