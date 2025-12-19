Тринадцята пенсія в Україні: хто може розраховувати на виплату у 2025 році
- Тринадцята пенсія в Україні не є окремою виплатою - це побутова назва пенсії, яку людина не встигла отримати за життя.
- Отримати недоотримані кошти можуть родичі - ті, хто проживав разом із пенсіонером або перебував на його утриманні.
- Сума виплати індивідуальна і нараховується лише за заявою через Пенсійний фонд із поданням необхідних документів.
Для більшості українських пенсіонерів життя – це постійна економія. Пенсії ледь вистачає, щоб закрити базові потреби, без зайвих витрат. Тож будь-яка додаткова виплата стає важливою підтримкою.
Чи є тринадцята пенсія в Україні та хто її може отримати, читайте в нашому матеріалі.
Що таке тринадцята пенсія в Україні
Насправді окремої виплати з такою назвою в Україні немає, адже жоден закон її не передбачає. 13-та пенсія – це не офіційний термін, а радше побутове формулювання.
Йдеться не про додаткову щорічну надбавку, а про кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя. Такі виплати можуть бути передані його близьким за певних умов.
Тринадцята пенсія: хто має право отримати
Так званою 13 пенсією неофіційно називають суму пенсійних виплат, яка була нарахована пенсіонеру, але залишилася невиплаченою у зв’язку з його смертю. У ПФУ розповіли, що ці кошти не зникають, тож їх можуть отримати члени сім’ї померлого.
Хто отримає 13 пенсію в Україні:
- родичі, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті;
- непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони фактично не мешкали з ним.
Якщо за недоотриманою пенсією звертаються кілька осіб, які мають на це законне право, уся сума ділиться між ними порівну.
Який розмір тринадцятої пенсії в Україні
Фіксованої суми для такої виплати не існує. Розмір 13 пенсії залежить від того, скільки отримував померлий та за який період кошти залишилися невиплаченими. У кожному конкретному випадку сума визначається індивідуально Пенсійним фондом.
Коли і як можна отримати тринадцяту пенсію у 2025 році
Виплата недоотриманої пенсії здійснюється лише після подання відповідної заяви.
Звернутися можна двома способами:
- особисто – у сервісний центр Пенсійного фонду України;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Без подання заяви кошти автоматично не нараховуються.
Разом із заявою потрібно подати пакет документів, що підтверджують право на отримання виплати, а саме:
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- документи, які підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);
- паспорт заявника;
- ідентифікаційний код;
- реквізити банківського рахунку;
- довідки, що підтверджують спільне проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї, довідка про фактичне місце проживання тощо).