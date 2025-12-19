Для більшості українських пенсіонерів життя – це постійна економія. Пенсії ледь вистачає, щоб закрити базові потреби, без зайвих витрат. Тож будь-яка додаткова виплата стає важливою підтримкою.

Чи є тринадцята пенсія в Україні та хто її може отримати, читайте в нашому матеріалі.

Що таке тринадцята пенсія в Україні

Насправді окремої виплати з такою назвою в Україні немає, адже жоден закон її не передбачає. 13-та пенсія – це не офіційний термін, а радше побутове формулювання.

Йдеться не про додаткову щорічну надбавку, а про кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя. Такі виплати можуть бути передані його близьким за певних умов.

Тринадцята пенсія: хто має право отримати

Так званою 13 пенсією неофіційно називають суму пенсійних виплат, яка була нарахована пенсіонеру, але залишилася невиплаченою у зв’язку з його смертю. У ПФУ розповіли, що ці кошти не зникають, тож їх можуть отримати члени сім’ї померлого.

Хто отримає 13 пенсію в Україні:

родичі, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті;

непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони фактично не мешкали з ним.

Якщо за недоотриманою пенсією звертаються кілька осіб, які мають на це законне право, уся сума ділиться між ними порівну.

Який розмір тринадцятої пенсії в Україні

Фіксованої суми для такої виплати не існує. Розмір 13 пенсії залежить від того, скільки отримував померлий та за який період кошти залишилися невиплаченими. У кожному конкретному випадку сума визначається індивідуально Пенсійним фондом.

Коли і як можна отримати тринадцяту пенсію у 2025 році

Виплата недоотриманої пенсії здійснюється лише після подання відповідної заяви.

Звернутися можна двома способами:

особисто – у сервісний центр Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Без подання заяви кошти автоматично не нараховуються.

Разом із заявою потрібно подати пакет документів, що підтверджують право на отримання виплати, а саме:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо);

паспорт заявника;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку;

довідки, що підтверджують спільне проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї, довідка про фактичне місце проживання тощо).

