Наразі відповідно до законодавства України мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень. Розмір мінімальної заробітної плати впливає на рівень доходів населення, соціальні виплати, а також на формування фонду оплати праці на підприємствах усіх форм власності.

Факти ICTV дізнавалися, як зміниться мінімальна заробітна плата у 2026 році та чи варто очікувати на підвищення.

Яка мінімальна зарплата буде у 2026 році

У 2026 році в Україні очікується підвищення як мінімальної заробітної плати, так і пенсійних виплат. Уряд уже заклав у бюджеті поступове зростання цих показників, проте суми, які планується встановити, викликали неоднозначну реакцію.

Зараз дивляться

Верховна Рада схвалила законопроєкт №14000 Про Державний бюджет України на 2026 рік у другому читанні та в цілому. Під час повторного розгляду документ отримав підтримку 261 народного депутата, а за ухвалення в цілому проголосували 257 парламентарів.

У державному бюджеті на 2026 рік, передбачено встановлення мінімальної зарплати на рівні 8 647 грн на місяць, що відповідає 52 грн за годину.

Збільшення досить скромне — усього на 8,6%, що фактично лише компенсує інфляційні втрати і не забезпечує реального зростання доходів. Для українців, які отримують мінімальну зарплату, це підвищення не матиме суттєвого впливу, особливо якщо врахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. У результаті “чиста” мінімальна зарплата становитиме близько 6 658 грн.

Якою буде мінімальна зарплата у 2026 році: чи варто очікувати підвищення

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку ще під час своєї каденції представив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наведено дещо інші цифри:

у 2025 році — 8 688 грн;

у 2027 році — 9 374 грн;

у 2028 році — 10 059 грн.

Ці суми мають відображати поступове зростання, проте варто розуміти, що такий прогноз є орієнтовним. Точні цифри напряму залежатимуть від стану економіки та перебігу війни, адже передбачити вплив воєнних дій на макроекономічну ситуацію заздалегідь неможливо.

Станом на сьогодні мінімальну заробітну плату в Україні встановлено на рівні 8 тис. грн на місяць, або 48 грн за годину. Такий розмір визначено законом України Про Державний бюджет на 2025 рік і діє з 1 січня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.