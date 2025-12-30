З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності закон № 3720-ІХ Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Ціна страхових полісів залежатиме не лише від законодавства, але від вартості автоцивілки між страховими компаніями, тобто між конкурентами. До того ж страхові компанії враховують власні ризики.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує найдешевша страховка на авто в Україні у 2025 році та чому зросли ціни.

Які зміни передбачає новий закон

Новий закон передбачає низку змін, основні з них такі:

статті 13 розділу VI закону збільшилися виплати до 250 тис. грн на ремонт автомобіля та до 500 тис. грн на лікування потерпілих. Відповідно до

Скасування франшизи: відтепер страхова компанія муситиме сплачувати відшкодування повністю, не вираховуючи з винуватця ДТП кошти.

Обов’язкова автоцивілка для УБД та осіб з інвалідністю: тепер ці категорії зобов’язані купувати автостраховку, але для них діє знижка 50%.

Виплата відшкодування без урахування зносу та можливість страховику оплатити ремонт автомобіля відразу на СТО. Страхова компанія повинна буде організовувати ремонт на авторизованих станціях технічного обслуговування.

З 2025 року впроваджується система моніторингу наявності полісів автоцивілки через камери спостереження, які контролюють швидкість. Кількість штрафів може бути безмежною, адже під час кожної зупинки поліцією такий водій буде змушений сплатити штраф за відсутність автоцивілки.

Протягом 2025 року на дорогах їздитимуть водії як зі старими, так і новими полісами страхування.

Чому зросли ціни на страховки: де найдешевша

Вартість автоцивілки залежить від типу транспортного засобу (легковий, вантажний автомобіль, мотоцикл тощо). Чим більший об’єм двигуна, тим вища вартість страховки. Ціна полісу може відрізнятися залежно від регіону реєстрації власника автомобіля.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, вік водія є одним з факторів, що впливають на вартість автоцивілки. Зазвичай для молодих водіїв (до 25 років) та водіїв похилого віку (старше 65 років) ціна страховки вища через більший ризик потрапляння в ДТП.

Як пояснили у страховій компанії VUSO, вартість автоцивілки зросла через зміни в законодавстві, зокрема через суму виплат.

Раніше на постраждалу особу виплачували 320 тис. грн, а тепер 500 тис. грн. Так само зросла вартість на ремонт автомобіля: раніше страхова компанія виплачувала 160 тис. грн, а тепер доведеться виплачувати до 250 тис. грн.

– Крім того, раніше можна було обрати варіант франшизи, а тепер всі поліси продаються без неї. На вартість автоцивілки не впливає вік автівки, але впливає вік водія, – зазничили у страховій.

Найдешевша страховка на авто в Україні: скільки коштує

Для розрахунку вартості автоцивілки ми використали спеціальний калькулятор. Для прикладу взято легковий автомобіль водія, який мешкає в Києві, з об’ємом двигуна до 1600 см³. За даними автокалькулятора, найнижчу ціну на рік запропонувала страхова компанія PZU – 4 941 грн.

Трохи дорожче обійдеться страховка у компанії Еталон – 5 027 грн. Страхова компанія ВУСО пропонує автоцивілку за 5 356 грн. Поліс від компанії Uniqa обійдеться водієві у 5 434 грн. У свою чергу, страхова INGO пропонує аналогічне покриття за 5 549 грн.

Усі вищезгадані автоцивілки пропонують ремонт без урахування зносу на станціях технічного обслуговування страхових компаній, а також покриття відповідальності за майно до 250 тис. грн та покриття відповідальності за здоров’я до 500 тис. грн.

Чи варто купувати найдешевшу страховку на авто в Україні

Обираючи страховку, враховуйте не лише її вартість, але й те, наскільки швидко можна отримати виплати. За даними на основі квартального звіту МТСБУ щодо ОСЦПВ, у страховій компанії VUSO можна отримати виплати за 30 днів, страхова компанія INGO здійснює виплати протягом 65 днів, а страхова компанія Еталон виплачує кошти протягом 110 днів.

Звертайте увагу на кількість відділень, які є у вашому місті. Це спростить оформлення документів та отримання виплат.

Як збільшити ліміти виплат

Якщо ж вартість збитків буде вищою (250 і 500 тис. грн), цю різницю доведеться сплачувати водієві. В страховій компанії INGO нам повідомили, що для таких випадків можна придбати додатковий поліс добровільного страхування цивільної відповідальності (ДЦВ).

У такому випадку водієві доведеться купувати два поліси: один – автоцивілку, яка є обов’язковою, і додатковий поліс на певну суму. Саме з цього полісу будуть покриватися додаткові витрати, якщо сума перевищує 250 та 500 тис. грн відповідно.

