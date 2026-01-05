Національний банк України періодично оновлює готівку, поступово виводячи з обігу старі банкноти. Це робиться, щоб покращити якість купюр і підвищити їх захист від підробок.

Які банкноти вилучає з обігу НБУ, читайте в нашому матеріалі.

НБУ: вилучення банкнот з обігу

НБУ вилучає з обігу банкноти старих зразків. Тому з 1 листопада 2024 року розпочалася поступова заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка (2003-2007 років) на сучасні купюри того ж номіналу, випущені з 2014 року та пізніше.

Старі банкноти залишаються дійсними, тому громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати, тож ними можна спокійно розраховуватися.

Процес заміни відбувається у співпраці з банками. При цьому старі купюри більше не видають з кас і не постачають інкасаторським компаніям чи підприємствам з обробки готівки. Потрапивши до банку, такі банкноти вилучають і передають до Нацбанку для перерахунку та утилізації. Оновлення готівки не створює незручностей для громадян, а розрахунки залишаються звичними.

Раніше за аналогічною схемою вже замінювали банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. Після завершення процесу з купюрами 50 та 200 гривень банкнотно-монетний ряд гривні буде складатися лише з сучасних грошових знаків, що значно підвищить захист і надійність національної валюти.

Які гривні нацбанк виводить з обігу у 2026 році

Ба більше, у жовтні 2025 року Нацбанк ухвалив поступово вилучати монету 10 копійок. Щоб це не заважало розрахункам, використовуються правила округлення сум під час готівкових операцій.

Джерело : НБУ