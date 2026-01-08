17 грудня завершився прийом заявок на отримання зимової допомоги у розмірі 6,5 тисячі гривень. Водночас усі отримувачі цієї виплати мають 180 днів з моменту зарахування коштів, щоб використати їх за призначенням.

Де можна витратити 6 500 гривень допомоги, читайте в нашому матеріалі.

Хто отримає 6 500 грн

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє полегшити зимовий період для цих категорій. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Право на допомогу поширюється на:

дітей під опікою або піклуванням;

дітей з інвалідністю та вихованців прийомних сімей і ДБСТ;

осіб з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

дітей із малозабезпечених сімей до 18 років;

одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.



Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів після зарахування, виключно на зимовий одяг, взуття та лікарські засоби, включно з вітамінами.

Виплата нараховується автоматично, Пенсійний фонд самостійно визначає право на допомогу та переводить гроші на спеціальний поточний рахунок або на Дія.Картку.

На що можна витратити 6 500 від держави

Кошти можна витратити протягом 180 днів після зарахування. Виплата призначена на зимові потреби, але придбати можна не лише одяг, взуття та ліки. Як зазначено у додатку до постанови №1433, список дозволених магазинів визначається за МСС-кодами терміналів.

Перелік МСС-кодів магазинів, де можна витратити 6 500 грн на дітей:

5641 – дитячі товари та іграшки;

5651 – одяг і взуття;

5661 – аксесуари та сувеніри;

5691 – товари для дому;

5912 – аптеки та лікарські засоби.

Де можна витратити 6 500 від держави

Як зазначили у Дії, наразі тривають технічні налаштування між банками та магазинами, щоб забезпечити можливість використання коштів програми Зимова підтримка. Через це оплата ще працює не у всіх торгових точках.

Щоб перевірити, чи можна скористатися виплатою у конкретному магазині, варто підійти до каси та дізнатися, який MCC‑код має термінал для оплати. Якщо код відповідає одному з перелічених (5641, 5651, 5661, 5691 або 5912), то можна придбати товари відповідно до умов програми, наприклад, дитячі іграшки, одяг, взуття чи ліки.