Українське законодавство гарантує підтримку для людей з інвалідністю різних груп. Зокрема, люди з інвалідністю можуть скористатися соціальними послугами: транспортні послуги, соціальна реабілітація та адаптація, догляд, інформування, послуги супроводу тощо.

Державна соціальна підтримка для осіб з інвалідністю з дитинства надається на весь період, на який встановлено інвалідність, відповідно до висновку медико-соціальної експертизи. Для дітей вона призначається на строк, який зазначений у медичному висновку, але не більше як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку.

Людям з інвалідністю також надаються пільги та соціальні виплати.

Зараз дивляться

Які соціальні виплати передбачені для людей з інвалідністю в Україні у 2026 році — читайте на Фактах ICТV.

Який розмір соціальних виплат для людей з інвалідністю в Україні у 2026 році

Розмір соціальних виплат залежить від групи інвалідності та віку. Допомогу можуть отримати люди з інвалідністю з дитинства 1, 2, 3 груп та діти з інвалідністю до 18 років.

У 2026 році соціальна допомога призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2 595 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 2 076 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або 1 557 грн;

дітям з інвалідністю до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 1 816,50 грн.

Соціальні виплати для людей з інвалідністю як доплата на догляд: хто може отримати

Доплата на догляд передбачена для людей з інвалідністю, які потребують постійного догляду.

Зокрема, такий вид соціальної підтримки передбачений для:

людей з інвалідністю з дитинства 1 групи;

самотніх осіб з інвалідністю з дитинства 2 та 3 груп, які, згідно з висновком лікувального закладу, потребують постійного догляду;

дітей з інвалідністю.

Варто зазначити, що надбавка на догляд для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи та одиноких батьків, які піклуються про дитину з інвалідністю віком до 18 років, встановлюється незалежно від того, чи працює особа, навчається або проходить службу.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю призначається одному з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників за умови, якщо особа:

не працює;

не навчається (виняток – заочна форма);

не перебуває на військовій службі;

не обіймає виборну посаду;

фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю.

Також право на надбавку мають ті, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, у декретній відпустці або у відпустці без збереження зарплати, якщо є документальне підтвердження з ЛКК про необхідність домашнього догляду за дитиною з інвалідністю.

Розмір надбавки на догляд становить:

для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А — надбавка дорівнює 200% від прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних громадян;

для осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи Б — виплачується 100% від відповідного прожиткового мінімуму;

самотнім людям з інвалідністю з дитинства 2 або 3 груп, яким медична комісія підтвердила потребу у постійному догляді, надається надбавка у розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Надбавки на догляд за дітьми з інвалідністю:

для дитини до 6 років, віднесеної до підгрупи А — 200% прожиткового мінімуму для відповідного віку;

для дитини до 6 років, яка не належить до підгрупи А — 50% прожиткового мінімуму;

для дитини віком від 6 до 18 років з підгрупою А — 200% від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей цього віку;

для інших дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — надбавка становить 50% відповідного мінімуму.

Соціальні виплати для людей з інвалідністю 1, 2, 3 груп: який розмір пенсії

Пенсії у зв’язку з інвалідністю нараховуються особам, які мають визначену групу інвалідності та відповідний страховий стаж — від одного до п’ятнадцяти років, залежно від того, у якому віці встановлено інвалідність.

Призначення пенсії здійснюється з дати встановлення інвалідності за умови, що заява надійшла не пізніше ніж через три місяці. Якщо ж звернення відбулося пізніше цього строку— пенсію призначають з моменту подання заяви.

Розрахунок здійснюється у відсотках від пенсії за віком, залежно від групи інвалідності:

для осіб із інвалідністю 1 групи — 100% від належної пенсії за віком;

для осіб із інвалідністю 2 групи — 90% від належної пенсії за віком;

для осіб із інвалідністю 3 групи — 50% від належної пенсії за віком.

Під час обчислення пенсії враховується не лише фактично накопичений страховий стаж, а й додатковий період, тобто від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Цей час зараховується до страхового стажу під час розрахунку пенсії за віком, яка береться за основу для визначення пенсії з інвалідності.