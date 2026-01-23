Через повномасштабну війну значна кількість українців опинилася у складних життєвих обставинах і потребує додаткової підтримки.

Передусім ідеться про внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки або були змушені покинути свої громади.

Саме ця категорія населення залишається у фокусі допомоги з боку міжнародних гуманітарних організацій.

Хто саме надаватиме грошову допомогу українцям у лютому 2026 року – розповідаємо далі.

Хто отримає грошову допомогу з 1 лютого 2026 року

Починаючи з лютого 2026 року, фінансова підтримка передбачена для громадян, які відповідають встановленим критеріям вразливості. На виплати можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, жителі прифронтових або нещодавно деокупованих територій, а також ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій.

Окремий акцент робиться на малозабезпечених родинах, самотніх літніх людях, матерях-одиначках і сім’ях, де виховуються діти з інвалідністю.

Зазвичай виплати призначаються строком на три місяці, іноді з можливістю продовження до шести. Кошти перераховуються на банківські рахунки або виплачуються через відділення Укрпошти. Реєстрація здійснюється через офіційні сайти організацій або їхні перевірені сторінки в соціальних мережах.

Важливо пам’ятати: жодна гуманітарна організація не запитує конфіденційні дані банківських карток, паролі чи коди підтвердження. Передача такої інформації стороннім особам може призвести до шахрайства.

У багатьох випадках програми реалізуються у співпраці з місцевими органами влади, які формують списки людей у складних життєвих умовах, щоб допомога надходила тим, хто справді її потребує.

Грошова допомога для українців від Естонської ради у справах біженців у 2026 році

Ті українці, які планують отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців, мають встигнути подати заявку. Програма розрахована не на всіх охочих, а лише на окремі категорії вразливих домогосподарств, які проживають у визначених громадах кількох областей.

Як повідомили на сайті організації, в Україні стартувала Програма екстреної підтримки засобів до існування, яку реалізує представництво Естонської ради у справах біженців. Її головна мета – допомогти людям, які постраждали через війну, відновити або започаткувати власну економічну діяльність, знайти нове джерело доходу та наблизитися до фінансової стабільності.

Подати заявку можуть домогосподарства з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. У разі відбору родина може отримати грошову допомогу в розмірі до 42 тис грн. Кошти надаються для відкриття або відновлення власної справи, самозайнятості чи іншої діяльності, яка допоможе забезпечити базові потреби.

Наразі прийом заявок відкрито в таких громадах:

Дніпропетровська область, зокрема це Кам’янський район, Затишнянська громада – заявки приймаються до 1 лютого 2026 року. Синельниківський район, Раївська та Іларіонівська громади – також до 1 лютого 2026 року.



Запорізька область, зокрема Запорізький район, Михайлівська громада – подати заявку можна до 8 лютого 2026 року. Поточний етап прийому заяв завершується о 23:59 8 лютого 2026 року.



Під час розгляду заявок організація оцінює соціальну та фінансову вразливість домогосподарств. Перевага надається внутрішньо переміщеним особам та жителям громад, які безпосередньо постраждали від бойових дій і можуть підтвердити це відповідними документами.

Серед них – довідки про поранення або психологічні травми, документи про втрату годувальника, інвалідність унаслідок війни, пошкодження або знищення житла, довідка ВПО чи посвідчення учасника бойових дій.

Ба більше, домогосподарство має належати щонайменше до однієї категорії вразливості. Йдеться, зокрема, про родини з ВПО, сім’ї, де є безробітні люди віком від 50 років, багатодітні домогосподарства, родини з маленькими дітьми до двох років, сім’ї з дітьми до 18 років, які виховує один із батьків, домогосподарства з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями, родини, що складаються виключно з людей похилого віку, а також сім’ї, де всі працездатні члени віком 18-49 років не мають роботи.

Грошова допомога для українців від NRC: чи можна отримати у 2026 році

Норвезька рада у справах біженців (NRC) продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб і жителів прифронтових регіонів. У межах програми передбачено виплату 2 200 гривень на кожного члена родини щомісяця протягом трьох місяців.

З початку повномасштабної війни у 2022 році допомогу від NRC отримали понад 500 тис. людей. Окрім планових виплат, організація також надає екстрену фінансову підтримку у разі кризових ситуацій, зокрема після обстрілів або під час термінового переміщення населення.

У NRC повідомляють, що всі раніше подані заявки вже повністю опрацьовані.

Щоб не пропустити інформацію про нові етапи програми, рекомендується стежити за оновленнями на офіційній Facebook-сторінці Норвезької ради у справах біженців в Україні.

Грошова допомога українцям від ЮНІСЕФ у 2026 році: що відомо

ЮНІСЕФ і надалі підтримує українські родини в холодний період, надаючи фінансову допомогу, щоб у домівках було тепло, а сім’ї мали можливість забезпечити дітей гарячим харчуванням.

Лише у січні таку підтримку вже отримала 54 091 родина – загалом це 182 940 людей, серед яких 85 878 дітей.

Завдяки фінансовій участі урядів Швеції та Сполучених Штатів Америки, програму вдалося розширити, і допомога охопила ще більше сімей у Харківській та Дніпропетровській областях.

Грошова допомога українцям з 1 лютого 2026 від УВКБ ООН

У лютому 2026 року гуманітарна підтримка від УВКБ ООН спрямована на людей, які терміново потребують допомоги після ракетних ударів або евакуації. Ідеться про домогосподарства з пошкодженим або непридатним для проживання житлом, сім’ї, що втратили близьких, а також громадян, які тимчасово залишилися без джерел доходу.

Для подачі заявки необхідні ІПН, паспорт, довідка ВПО (за наявності), банківські реквізити, свідоцтва про народження дітей та, за потреби, медичні документи.

Для жителів Конотопської громади відкрилася можливість стати в чергу та подати заявку на отримання грошової допомоги від ООН.

Запис на прийом відбувається в місті Конотоп. Прийом заявок запланований на 23 січня 2025 року (п’ятниця). Щоб потрапити на прийом, необхідно попередньо зареєструватися та стати в електронну чергу за телефоном 063 182 68 38.

Після реєстрації заявників прийматимуть у визначений день у пункті збору даних, де можна буде подати документи та пройти первинну перевірку для участі у програмі допомоги. У разі потреби свій номер у черзі можна уточнити за цим самим номером телефону. Лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Допомога від Червоного Хреста у лютому 2026 року

Національне Товариство Червоного Хреста України надає багатоцільову грошову допомогу швидкого реагування для домогосподарств, які опинилися у складних умовах у прифронтових регіонах. Програма діє з травня 2025 року і триває до сьогодні, охоплюючи Харківську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Реалізація відбувається у співпраці з місцевими органами влади та робочою групою з питань грошової допомоги (РГГД) в Україні.

Розмір виплат – 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Кошти призначені для покриття базових потреб протягом трьох місяців після настання надзвичайної ситуації.

Програму реалізують за підтримки Британського, Норвезького, Данського та Швейцарського Червоних Хрестів.

Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відкриває реєстрацію для родин з дітьми на отримання гуманітарної підтримки у лютому 2026 року.

Реєстрація доступна для родин з дітьми до 4 років включно, які потрапляють до однієї з таких категорій вразливості:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 2022 року;

особи з інвалідністю.

Кожна дитина до 4 років повинна бути окремо зареєстрована – тобто форма заповнюється для кожної дитини індивідуально.

Термін реєстрації до 28 лютого 2026 року.

Грошова допомога від Карітас у лютому 2026 року

Допомогу внутрішньо переміщеним особам надає також благодійний фонд Карітас. В Івано-Франківській області триває грантова програма фонду, у межах якої учасники можуть отримати фінансову підтримку до 32 тис. грн. Кошти можна спрямувати на розвиток бізнесу, агродіяльності або професійне навчання.

Програма розрахована на родини, що постраждали через війну та змушені були залишити свої домівки. Гроші дозволяють започаткувати власну справу, придбати необхідне обладнання та ресурси або оплатити навчальні курси і перекваліфікацію. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам, які потребують додаткових джерел доходу поза державною допомогою.

Щоб взяти участь у проєкті, заявник має мати офіційний статус ВПО та не отримувати аналогічну фінансову підтримку на агродіяльність протягом останнього року.

У межах програми передбачено кілька видів грантів:

Агро-гранти до 32,4 тис. грн для закупівлі насіння, добрив, кормів, обладнання, худоби, птахівництва, садівництва або ветеринарних послуг.

Бізнес-гранти такого ж розміру для розвитку торгівлі, сфери послуг або ремонтних робіт.

Гранти на навчання та перекваліфікацію до 32,4 тис. грн для оплати курсів.

Подати анкету для попередньої реєстрації можна до 31 січня 2026 року. Подібні програми також діють у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Актуальну інформацію можна отримати у місцевих органах самоврядування, офісах Карітас або за телефоном гарячої лінії 0-800-336-734 (понеділок–п’ятниця, 09:30–16:00).

