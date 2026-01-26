Уряд оголосив про нову підтримку для підприємців у відповідь на складну ситуацію в країні.

Хто отримає допомогу для ФОП для забезпечення енергонезалежності, читайте в нашому матеріалі.

Програма підтримки ФОП до 15 000 гривень: що відомо

Про деталі підтримки розповіла у своєму ТГ-каналі прем’єрка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджуються додаткові заходи, щоб підтримати малий та середній бізнес, який продовжує свою діяльність попри аварійні відключення через російські обстріли, що призводять до додаткових витрат.

На засіданні Кабінету міністрів був ухвалений пакет заходів підтримки, до якого входить одноразова грошова допомога для представників малого бізнесу, які працюють у соціально важливих сферах.

Хто зможе отримати допомогу ФОП 2026:

заклади харчування;

аптеки;

кав’ярні;

продуктові магазини;

пекарні;

інші підприємства першої необхідності.

Підприємці (ФОПи) 2–3 груп зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 гривень, залежно від кількості найманих працівників за умови наявності щонайменше одного співробітника.

Допомога надається одноразово і залежить від кількості працівників, за яких сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Розмір виплати варіюється від 7 500 до 15 000 гривень.

1 працівник – 7 500 грн;

2 працівники – 9 000 грн;

3 працівники – 10 500 грн;

4 працівники – 12 000 грн;

5 працівників – 13 500 грн;

6 і більше – 15 000 грн.

Отримані кошти можна використати на:

придбання та ремонт генераторів та іншого енергетичного обладнання;

купівлю пального для генераторів;

оплату електричної енергії.

Одноразова грошова допомога для ФОП: як подати заявку

Заявки подаються через портал Дія, після чого їх верифікують банки-партнери, а кошти перераховуються Державною службою зайнятості.

Отримані гроші можна використовувати на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату електроенергії.

Допомога ФОП: кредит на енергообладнання для бізнесу

Ба більше, підприємці зможуть отримати кредит за нульовою відсотковою ставкою на енергообладнання для бізнесу. Зокрема, підприємства, що відповідають умовам програми 5-7-9%, можуть отримати цільовий кредит на купівлю генераторів та акумуляторів.

Держава компенсуватиме різницю через Фонд розвитку підприємництва. Майже 50 банків-партнерів програми 5-7-9 надаватимуть кредити терміном до трьох років з максимальною сумою до 10 млн грн.

Ці рішення мають на меті допомогти продовжувати роботу, виконувати функції Пунктів незламності та зберігати робочі місця в умовах найбільших викликів енергетичної кризи. Детальнішу інформацію та дати запуску програм надасть Міністерство економіки.

