Українці до 30 квітня оплачуватимуть електроенергію за фіксованим тарифом, а сума в рахунках залежатиме від фактичного споживання за місяць.

Яка вартість електрики в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Який тариф на електроенергію в 2026 році

Для більшості побутових споживачів на час опалювального сезону встановлено єдину ціну. Отже тариф на світло в Україні за кВт – 4,32 грн.

Однак деякі домогосподарства можуть користуватися пільгами до закінчення опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2026 року.

Яка ціна на світло в 2026 році для осель із електроопаленням:

при споживанні до 2000 кВт·год на місяць діє знижений тариф на світло в Україні – 2,64 грн за кВт·год;

обсяг, що перевищує ліміт, оплачують за стандартною ціною – 4,32 грн за кВт·год.

Перехід стандарту напруги в мережах з 220 на 230 вольт, не вплинув на ціну на світло в Україні в 2026 році для населення.

Пільги для окремих категорій громадян

Частина українців може платити за електроенергію зі знижкою, а саме від 25% до повного звільнення від оплати. Пільги поширюються на осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, сільських пенсіонерів та інших соціально вразливих громадян.

Ба більше, заощадити допомагає двозонний тариф. Адже у нічні години, а саме з 23:00 до 07:00, електроенергія коштує вдвічі дешевше, тобто 2,16 грн за кВт·год.

Як підключити двозонний тариф

Щоб скористатися зниженими нічними тарифами, необхідно встановити двозонний лічильник. Для цього споживач подає заяву до оператора системи розподілу за місцем проживання, додаючи документи, що підтверджують особу, ідентифікаційний код, право на житло та чинний договір на розподіл електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно або через оператора, головне, щоб він був сертифікованим і відповідав технічним вимогам.

Протягом опалювального сезону (до 30 квітня 2026 року) тарифи на світло в Україні в 2026 за кВт для населення переглядатися не будуть.

