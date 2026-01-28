Польща від 2022 року надала прихисток для півтора мільйона українців. Більшість з них знайшли роботу в сусідній країні.

У 2026 році відбулося збільшення заробітної плати. Це стосується й тих, хто отримує мінімальну оплату. Яка мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Мінімальна зарплата в Польщі у 2026 році: коли відбудеться підвищення

Відповідно до постанови Кабміну Польщі, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року становить 4 806 злотих брутто. Тобто за годину людина тепер отримує 31,40 злотих брутто.

Зараз дивляться

Проте готівкою працівник отримає значно менше. Річ у тім, що в Україні під час приймання на роботу роботодавець вказує зарплату, яку співробітник отримуватиме на руки. У Польщі – трохи інакше. Там часто називають зарплату брутто.

Брутто – це заробітна плата без сплати усіх податків та відрахувань. Чистими на руки робітники отримують нетто, тобто суму після сплати всіх податків.

У Польщі працівник платить такі податки:

відрахування на соціальне забезпечення (ZUS) – внески до пенсійного фонду, оплата страхування про непрацездатність і на випадок хвороби;

внесок у NFZ – це медичне страхування;

податок на прибуток – обов’язковий податок для усіх.

Мінімальна зарплата в Польщі 2026: що ще відомо

Варто зауважити, що зарплата після відрахувань буде меншою.

Приблизно розрахувати свою зарплату після сплати всіх податків можна за допомогою онлайн-калькуляторів:

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.