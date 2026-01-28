Марина Терюханова, редакторка стрічки
Мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році: що відомо про підвищення
Польща від 2022 року надала прихисток для півтора мільйона українців. Більшість з них знайшли роботу в сусідній країні.
У 2026 році відбулося збільшення заробітної плати. Це стосується й тих, хто отримує мінімальну оплату. Яка мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.
Мінімальна зарплата в Польщі у 2026 році: коли відбудеться підвищення
Відповідно до постанови Кабміну Польщі, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року становить 4 806 злотих брутто. Тобто за годину людина тепер отримує 31,40 злотих брутто.
Проте готівкою працівник отримає значно менше. Річ у тім, що в Україні під час приймання на роботу роботодавець вказує зарплату, яку співробітник отримуватиме на руки. У Польщі – трохи інакше. Там часто називають зарплату брутто.
Брутто – це заробітна плата без сплати усіх податків та відрахувань. Чистими на руки робітники отримують нетто, тобто суму після сплати всіх податків.
У Польщі працівник платить такі податки:
- відрахування на соціальне забезпечення (ZUS) – внески до пенсійного фонду, оплата страхування про непрацездатність і на випадок хвороби;
- внесок у NFZ – це медичне страхування;
- податок на прибуток – обов’язковий податок для усіх.
Мінімальна зарплата в Польщі 2026: що ще відомо
Варто зауважити, що зарплата після відрахувань буде меншою.
Приблизно розрахувати свою зарплату після сплати всіх податків можна за допомогою онлайн-калькуляторів: