З початку 2026 року частина пенсіонерів тимчасово не отримала свої виплати, і це не збій, а наслідок нових вимог, які раніше були анонсовані. У Пенсійному фонді пояснили, що зміни стосуються передусім людей, які перебувають за кордоном, живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти.

Що робити, якщо у січні не прийшла пенсія та як поновити виплати, читайте в нашому матеріалі.

Не прийшла пенсія у січні: причини

Головна причина, чому не прийшла пенсія у січні – відсутність фізичної ідентифікації, яку потрібно було пройти до 31 грудня 2025 року. Якщо людина цього не зробила, із січня 2026 року нарахування зупиняється автоматично.

Друга підстава – неподання заяви про те, що пенсіонер не отримує виплати від рф. Це стосується тих, хто перебуває на ТОТ або виїхав із них.

Такі правила закріплені в законодавстві, зокрема у статті 47¹ та пункті 14⁴ Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також у постанові Кабміну від 11.02.2025 №299, яка визначає особливості виплати пенсій і страхових коштів у цих випадках.

Не прийшла пенсія у січні: що робити

У ПФУ наголосили, що виплати не скасовують назавжди, тож їх можна поновити. Якщо причина у непройденій ідентифікації, пенсію відновлять після того, як людина підтвердить особу.

Не прийшла пенсія у січні, куди звертатися:

порталі електронних послуг ПФУ Спочатку варто перевірити, чи зафіксована ідентифікація. Це можна зробити у кабінеті наабо в мобільному застосунку через сервіс Моя ідентифікація. Пройти процедуру дозволяють дистанційно, зокрема за допомогою Дія.Підпису.

Якщо ж виплату зупинили через відсутність повідомлення про неотримання пенсії від РФ, достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Це робиться онлайн у кабінеті на порталі ПФУ. Тут потрібно підтвердити, що людина не отримує пенсійних виплат від держави-агресора.

Також таку інформацію можна надати під час відеозв’язку з працівником фонду або надіслати письмово поштою до свого територіального органу ПФУ.

У фонді наголошують, що ці вимоги запровадили, щоб уникнути подвійних виплат і шахрайства та бути впевненими, що гроші отримує саме та людина, якій вони призначені. Після виконання умов нарахування поновлюють.

Чому у січні не виплатили пенсію та що кажуть в уряді

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін визнав, що ситуація з виплатами показала реальні проблеми на практиці. За його словами, Пенсійний фонд діяв відповідно до вимог закону, однак сама процедура виявилася надто складною для багатьох людей.

Через велику кількість формальностей, технічних труднощів і бюрократичних моментів частина пенсіонерів просто не встигла вчасно пройти фізичну ідентифікацію.

Зараз, як зазначає міністр, фонд працює в посиленому режимі. Ідентифікацію проводять максимально швидко, тож лише з початку січня виплати вже поновили приблизно 50 тисячам людей. З тими, хто ще не завершив процедуру, намагаються зв’язатися всіма доступними способами.

Окрему увагу приділяють людям з інвалідністю. В такому випадку до процесу залучають соціальних працівників, щоб допомогти пройти всі етапи.

Важливо, що пенсіонери, які завершать ідентифікацію у лютому, отримають гроші одразу за два місяці, тобто кошти не “згоряють”.

Паралельно міністерство разом із громадськими організаціями готує зміни до підзаконних актів. Мета – спростити процедури в майбутньому, зменшити бюрократію та зробити так, щоб соціально вразливі люди не залишалися без виплат через складні формальності. В уряді визнають, що система дала збій, і не приховують цього.

