В Україні стартувало подання заявок на порталі Дія на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Доплата для працівників аварійно-відновлювальних бригад

За словами Свириденко, зараз до відновлювальних робіт на території всієї України залучили понад 40 тис. фахівців. Серед них – енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби та залізничники.

Як пояснила прем’єр-міністерка, саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти та відновлюють критичні системи після російських атак.

– 20 тис. грн виплатять за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування здійснять до кінця цього місяця, – заявила Свириденко.

Вона розповіла, що уряд зробив процедуру максимально простою:

списки подають підприємства через портал Дія з 6 до 15 число наступного місяця, тому працівникам не потрібно самостійно відправляти заявку;

про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через Дію, яке надійде після 16 лютого, або про включення у список можна дізнатися від роботодавця;

відкривати нові рахунки не потрібно, адже гроші зарахуються на поточний рахунок працівника.

Прем’єр-міністерка подякувала кожному, хто сьогодні працює в ремонтно-відновлювальних бригадах, під час надзвичайно складних і небезпечних умов, щоб Україна жила і функціонувала.

