Доплата 20 тис. грн працівникам аварійних бригад: у Дії стартувало приймання заявок
- На порталі Дія розпочалося подання заявок на щомісячну доплату у розмірі 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки обстрілів.
- Списки подають підприємства, а фахівці (енергетики, комунальники, залізничники) отримуватимуть кошти на поточні рахунки без необхідності оформлювати додаткові документи.
В Україні стартувало подання заявок на порталі Дія на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Доплата для працівників аварійно-відновлювальних бригад
За словами Свириденко, зараз до відновлювальних робіт на території всієї України залучили понад 40 тис. фахівців. Серед них – енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби та залізничники.
Як пояснила прем’єр-міністерка, саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти та відновлюють критичні системи після російських атак.
– 20 тис. грн виплатять за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування здійснять до кінця цього місяця, – заявила Свириденко.
Вона розповіла, що уряд зробив процедуру максимально простою:
- списки подають підприємства через портал Дія з 6 до 15 число наступного місяця, тому працівникам не потрібно самостійно відправляти заявку;
- про отримання доплати можна дізнатися з повідомлення через Дію, яке надійде після 16 лютого, або про включення у список можна дізнатися від роботодавця;
- відкривати нові рахунки не потрібно, адже гроші зарахуються на поточний рахунок працівника.
Прем’єр-міністерка подякувала кожному, хто сьогодні працює в ремонтно-відновлювальних бригадах, під час надзвичайно складних і небезпечних умов, щоб Україна жила і функціонувала.