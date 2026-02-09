Держава продовжує підтримувати не лише пенсіонерів, а й родини з дітьми. Цього року саме для таких сімей запроваджено чимало нововведень, особливо у сфері соціальних виплат.

Чи було вже фінансування дитячих виплат у лютому 2026, читайте в нашому матеріалі.

Коли фінансування дитячих виплат у лютому

У ПФУ повідомили, чи було фінансування дитячих виплат у лютому. Станом на 8 лютого держава вже спрямувала значні кошти на соціальні виплати:

На пенсійне забезпечення направлено 21,3 млрд грн, з яких 3,2 млрд грн виплачено через Укрпошту, а 18,1 млрд грн – через уповноважені банки.

На житлові субсидії та пільги виділено 2,5 млрд грн.

Страхові виплати склали 1,6 млрд грн, з цієї суми 0,5 млрд грн пішло на оплату лікарняних.

Окремо на державні допомоги та інші види виплат спрямовано 4,8 млн грн.

Також упродовж лютого органи Пенсійного фонду України надали 361,8 тисячі послуг громадянам, які звернулися за допомогою.

Якщо немає дитячих виплат, варто почекати до кінця місяця. Якщо гроші не прийдуть, то зверніться у ПФУ чи ЦНАП.

До речі, подати заяву на отримання дитячих виплат можна не тільки у сервісних центрах Пенсійного фонду, а й у ЦНАПах або через уповноважених осіб у громаді.

Що змінилося у фінансуванні дитячих виплат у 2026 році

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що уряд оновив систему державної допомоги батькам і опікунам, зробивши її значно простішою та перевівши більшість процесів у цифровий формат.

Тепер оформлення дитячих виплат максимально спрощується, а кошти можна отримувати безпосередньо на спеціальний рахунок Дія.Картки, без складних процедур і додаткових обмежень.

Зміни стосуються одразу кількох видів допомоги:

Виплати у зв’язку з вагітністю та пологами вже можна отримувати на поточний рахунок Дія.Картки. Розмір становить 7 тис. грн на місяць на період дії медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Допомога на дитину до одного року також становить 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, 10 500 грн.

Окремо працює програма єЯсла, яка передбачає 8 тис. грн на місяць у разі, якщо мати або інший законний представник виходить на повний робочий день після того, як дитині виповнився рік; для родин із дитиною з інвалідністю сума складає 12 тис. грн.

У міністерстві підкреслили, що суттєво розширено перелік витрат, на які можна спрямовувати ці кошти. Йдеться не лише про продукти чи одяг, а й про дитяче взуття, електроніку, аптеки, спортивні товари, книги, іграшки, медичні послуги, лікарів, послуги догляду за дітьми, садочки, засоби особистої гігієни, оптику, а також культурний і розважальний відпочинок.

Зокрема на музеї, виставки, дитячі центри, спортивні клуби. Допомогу єЯсла можна використовувати для оплати няні, ясельних закладів, розвивальних програм, шкіл та інших освітніх послуг.

Окремо звернули увагу на строки. Подати заяву на виплати по догляду за дитиною до року тепер можна аж до останнього дня третього місяця після того, як дитині виповнився рік.

Якщо рахунок було відкрито через Ощадбанк за участі Пенсійного фонду, достатньо один раз прийти до відділення банку, щоб підписати договір – далі все працює у звичайному режимі. У Мінцифри зазначають, що разом із Мінсоцполітики продовжують запуск нових послуг у Дії, щоб соціальна підтримка була максимально доступною та зручною для родин.

