Субсидії-2026: які зміни з 1 березня чекають на українців
- В умовах воєнного стану та зміни тарифів питання житла та комунальних послуг стає критичним для мільйонів українців.
- У цьому матеріалі ми зібрали актуальну інформацію про критерії отримання допомоги, процедуру оформлення через Пенсійний фонд та особливості компенсацій за опалення у приватному секторі.
Соціальна підтримка українців залишається пріоритетом держави, особливо для тих, хто через війну втратив дім або опинився у скрутному фінансовому становищі. Зокрема, діє субсидія на оренду житла для ВПО та допомога на оплату комунальних послуг.
Факти ICTV розповідають, хто має право на субсидію в Україні, які витрати покриває держава та як оформити фінансову допомогу, щоб знизити навантаження на сімейний бюджет.
Субсидія 2026: оренда житла для ВПО
В Україні діє інструмент підтримки для внутрішньо переміщених осіб — субсидія на оренду житла. Програма створена для тих, хто втратив дім через окупацію, бойові дії або руйнування і змушений винаймати помешкання в інших регіонах.
Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, скористатися субсидією можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та окремі типи сімей, які відповідають наступним критеріям:
Мешканці ТОТ та зон бойових дій: особи, які виїхали з небезпечних територій (згідно з актуальним переліком Мінреінтеграції).
- власники зруйнованого майна – громадяни, чиє житло знищене або визнане непридатним для проживання через війну;
- сім’ї з низьким доходом – ті, хто витрачає на оренду помешкання понад 20% сукупного доходу родини;
- дитячі будинки сімейного типу – спеціалізовані заклади, що виховують дітей-сиріт;
- прийомні сім’ї: громадяни, які взяли дітей на виховання та проживають в орендованому житлі.
Для отримання державної допомоги на оренду житла необхідно пройти просту процедуру реєстрації. Подати документи можна як особисто, так і дистанційно через електронні сервіси.
Орендар та власник помешкання мають спільно підписати два ключові документи:
- договір оренди: можна використовувати власний варіант або типовий зразок (головне — наявність усіх юридичних даних).
- заява на субсидію: заповнюється за встановленою формою.
Після цього потрібно подати заяву до Пенсійного фонду будь-яким зручним способом: особисто або через інтернет (в такому випадку документи підписуються кваліфікованим електронним підписом обох сторін).
Житлові субсидії в Україні для оплати комуналки
В умовах коливання тарифів на комунальні послуги, житлова субсидія залишається ключовим інструментом підтримки громадян. Цей вид адресної допомоги дозволяє вразливим категоріям населення справлятися з витратами на побутові потреби без надмірного навантаження на сімейний бюджет.
Головна мета програми залишається незмінною — гарантувати фінансову підтримку тим, хто об’єктивно не має змоги самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги у повному обсязі.
Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, програма соціального захисту охоплює широкий спектр витрат — від стандартних платіжок до підготовки до опалювального сезону.
Що саме компенсує держава:
- базові послуги – світло, газ, тепло, гаряча та холодна вода, водовідведення, а також вивезення сміття;
- утримання житла – витрати на управління багатоквартирним будинком та абонентське обслуговування за індивідуальними договорами;
- облік ресурсів – встановлення, заміна та сервіс вузлів комерційного обліку (лічильників);
- енергоносії для приватного сектору – придбання скрапленого газу, а також твердого або рідкого палива для пічного опалення.
Субсидія на придбання дров чи вугілля надається один раз на рік. Головна умова її призначення — відсутність у помешканні централізованого опалення або використання газу чи електрики для обігріву.
Державна допомога є адресною, тому претендувати на неї може будь-яке домогосподарство, чиї витрати на комірне перевищують встановлений обов’язковий платіж.