В Україні з 1 березня очікується підвищення пенсій — індексація становитиме 12,1%.

Факти ICTV розповідають, які зміни у виплатах пенсій очікуються з 1 березня.

Перерахунок пенсій з 1 березня

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований та бездефіцитний і становить понад 1,2 трлн грн. З 1 березня передбачена індексація пенсій на 12,1%, заявив міністр.

Цьогорічний бюджет Пенсійного фонту передбачає середній розмір пенсії розміром 6,5 тис. грн. Водночас понад 4,3 млн пенсіонерів мають пенсію за віком нижче від 6 тис. грн.

За словами Улютіна, Мінсоцполітики розробляє законопроєкт щодо нової пенсійної моделі, в межах якої буде передбачена гарантована базова виплата не нижче за 6 тис. грн. Також солідарна частина з прямим зв’язком між внесками і пенсією без впливу випадкових чинників, як-от рік виходу на пенсію, каже Денис Улютін.

Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції 2025 року.

Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично, звертатися до Пенсійного фонду не треба.

Нагадаємо, що індексація пенсій в Україні передбачена законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це механізм компенсації для пенсіонерів за зростання цін і зарплат. Через фінансову кризу у 2014-2016 роках індексацію зупинили, а після пенсійної реформи 2017 року поновили.

Відтоді підвищення пенсій пенсіонерам відбувається щороку з 1 березня. Механізм індексації прив’язали до інфляції та зростання середньої зарплати.

Пенсії з 1 березня: виплати родинам загиблих або зниклих безвісти військових

За словами голови уряду Юлії Свириденко, з 1 березня 2026 року держава збільшить мінімальні виплати родинам загиблих або зниклих безвісти військових.

Кожен непрацездатний член сім’ї (наприклад, батьки, дружина або чоловік, а також діти загиблого військового) отримуватиме не менше 12 810 грн на місяць. Зараз мінімальна сума виплат для таких членів родини — 7 800 грн, тобто виплати зростуть.

Збільшать мінімальну пенсійну виплату для родин загиблих захисників, якщо пенсію або державну допомогу отримують двоє і більше членів сім’ї (окрім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка). У такому разі кожен член родини матиме щонайменше 10 020 грн на місяць замість нинішніх 6 100 грн.

З 1 березня 2027 року ці виплати щороку збільшуватимуть, наголосила Юлія Свириденко.

Пенсії з 1 березня: кому не підвищать

Індексація пенсій з 1 березня не стосуватиметься прокурорів, суддів у відставці, отримувачів максимальної пенсії (25 950 грн) та тих, чиї пенсії вже раніше підтягнули до мінімального гарантованого рівня, наголосив міністр соцполітики Денис Улютін.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні вже підвищували пенсії. Це пов’язано із збільшенням мінімальної заробітної плати з 8 000 грн до 8 647 грн. Саме підвищення мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімальної пенсії для непрацюючих осіб віком від 65 років, які мають страховий стаж: 30 років – для жінок та 35 років – для чоловіків.

Тож з 1 січня 2026 року мінімальна пенсія не може бути меншою за 3 458,80 грн.

Варто зауважити, що зі зростанням мінімальної зарплати збільшилися щомісячні виплати для тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною:

Героям України;

кавалерам державних орденів Богдана Хмельницького, За мужність, Княгині Ольги;

особам, нагородженим відзнакою президента України Хрест бойових заслуг.

Станом на початок 2026 року мінімальна пенсія зросла до 2 595 грн, а максимальна пенсія становить 25 950 грн.

