Розмір майбутньої пенсії в Україні визначається не лише віком виходу на пенсію та кількістю років страхового стажу.

Хто може отримувати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Пенсія 10 000 гривень: хто отримує

Вагоме значення на розмір пенсії має рівень офіційної заробітної плати, а точніше, співвідношення доходу працівника до середньої зарплати по країні, яку використовує Пенсійний фонд для розрахунків.

Зараз дивляться

Йдеться про коефіцієнт заробітку, який визначається шляхом ділення офіційної зарплати працівника на середню заробітну плату в Україні за відповідний період. Якщо дохід відповідав середньому рівню, коефіцієнт дорівнює 1.

У разі, коли зарплата була вдвічі вищою за середню, коефіцієнт становитиме 2. Чим більшим є цей показник, тим вищою буде база для нарахування пенсії.

Окремо враховується коефіцієнт страхового стажу. За кожен повний рік стажу нараховується 1%. Наприклад, 25 років страхового стажу відповідають коефіцієнту 0,25, а 35 років — 0,35. Саме цей показник множиться на розрахункову заробітну плату для визначення остаточного розміру пенсійної виплати.

Таким чином, пенсія обчислюється за формулою:

Пенсія = розрахункова заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

За наявності достатнього страхового стажу та офіційної заробітної плати на рівні 35-40 тисяч гривень розмір пенсії може становити близько 10 тисяч гривень.

Якщо стаж є меншим, для досягнення такої виплати необхідний вищий рівень доходу. Водночас за умови наявності приблизно 35 років страхового стажу допустимий рівень зарплати може бути дещо нижчим, орієнтовно 33–35 тисяч гривень.

Отже, ключовими чинниками формування пенсії є офіційний заробіток і тривалість страхового стажу. Чим вищою була зарплата порівняно із середньою по країні та чим довше сплачувалися страхові внески, тим більшою буде пенсійна виплата.

Щодо права на вихід на пенсію, в Україні передбачені вікові межі 60, 63 або 65 років, залежно від наявного страхового стажу.

З 2026 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки – не менше 23 років, а у 65 років – від 15 років.

Отже, отримання пенсії на рівні близько 10 тисяч гривень можливе лише за умови поєднання достатнього страхового стажу та офіційної заробітної плати, що суттєво перевищує середній показник по країні.

Пенсія 10 тисяч гривень: хто отримує в Україні

Загалом пенсії 10 000 гривень та вище отримують:

Топ-менеджери великих компаній

Інженери та спеціалісти з високою кваліфікацією (геологи, проектувальники, архітектори)

Лікарі вузьких спеціальностей з великим стажем

Фахівці з фінансів і банківських послуг

Юристи з практикою в корпоративному секторі



Ці категорії мають високий коефіцієнт заробітку, оскільки їхня офіційна зарплата значно вища за середню по країні.

Також працівники зі шкідливими чи екстремальними умовами праці. Ці працівники можуть виходити на пенсію раніше і отримувати додаткові коефіцієнти:

Шахтарі

Гірники

Слюсарі, що працюють на підземних чи шкідливих дільницях

Працівники металургійних підприємств (пічники, сталевари)

Працівники важкої промисловості з доплатами за шкідливі умови

Пенсія 10 тисяч гривень: хто має право

В Україні існує окрема категорія осіб, які отримують пенсійні виплати суттєво вищі за середні, значно більше ніж 10 000 гривень.

Але для них застосовуються спеціальні правила нарахування, які не пов’язані із загальною формулою пенсії. Тобто не враховують стандартне співвідношення страхового стажу та зарплати до середньої по країні.

Для суддів передбачене не звичайне пенсійне забезпечення, а довічне грошове утримання. Воно призначається відповідно до Закону України Про судоустрій і статус суддів, а не за Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Розмір такої виплати визначається як відсоток від заробітної плати судді. Кошти виплачуються безпосередньо з державного бюджету, а не через загальну солідарну пенсійну систему.

Хоча спеціальні пенсії для народних депутатів були скасовані у 2017 році, на практиці частина колишніх парламентарів отримує виплати на особливих умовах, переважно на підставі рішень судів. Такі пенсії призначаються поза межами загальної пенсійної формули і за розміром значно перевищують середню пенсію в Україні.

Для окремих категорій державних службовців передбачені спеціальні пенсії або додаткові надбавки, які встановлюються окремими законами, зокрема законодавством про державну службу . У таких випадках пенсійна виплата формується за іншими правилами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.