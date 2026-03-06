Керівний комітет Ukraine Investment Framework оголосив про новий пакет інвестицій для України на суму €1,5 млрд.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представництво ЄС в Україні.

Новий пакет інвестицій для України

Ukraine Investment Framework — це інвестиційний механізм, створений для підтримки відновлення України. Він є частиною програми Євросоюзу Ukraine Facility і має на меті залучити державні та приватні інвестиції.

Зараз дивляться

Частину коштів спрямують на розвиток технологій подвійного призначення та стратегічних галузей. Про таке фінансування Єврокомісія заявляла ще у листопаді минулого року.

Загалом програми на €1,5 млрд мають допомогти залучити ще близько €3,4 млрд інвестицій. Гроші планують спрямувати на підтримку ключових секторів — енергетики, освіти, зв’язку, сільського господарства та малого бізнесу. Також передбачене фінансування будівництва укриттів у навчальних закладах.

Нові програми реалізовуватимуть міжнародні фінансові установи. Серед них — ті, що вже працюють з Єврокомісією в Україні, зокрема ЄБРР, МБРР, KfW та МФК. До співпраці також долучаться нові партнери: Finnvera, BPIFrance і CDP.

У представництві ЄС нагадали, що станом на зараз Ukraine Investment Framework уже виділив €8,4 млрд, що становить 90% від загального бюджету механізму. Очікується, що ці кошти допоможуть залучити до €25,2 млрд інвестицій в економіку України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.