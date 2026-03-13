Вартість навчання в автошколі залишається важливим питанням для тих, хто планує отримати водійське посвідчення.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує здати на права в Україні у 2026 році та як можна заощадити.

Скільки коштує навчання в автошколі у 2026 році: вартість теорії

Ціна навчання теорії залежить від регіону та формату занять. У середньому вона становить від 3 500 до 8 000 грн. Очні курси в автошколі зазвичай коштують дорожче, ніж онлайн-заняття. Віртуальні курси стають популярнішими завдяки можливості самостійного розподілу часу та зручності навчання.

Для тих, хто прагне заощадити, є можливість вивчати теорію самостійно. Однак викладачі автошколи можуть суттєво спростити розуміння складних дорожніх ситуацій, а також акцентувати увагу на питаннях, які часто трапляються на іспитах.

Вартість складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 250 грн.

Скільки коштує здати на права в Україні: вартість практичного водіння

Заняття з водіння є найдорожчим етапом навчання. Середня вартість одного уроку (60 хвилин) варіюється від 900 до 1200 грн, залежно від регіону. Повний курс передбачає близько 40 годин практики, що в грошовому еквіваленті становить від 36 000 до 48 000 грн.

Деякі учні потребують більше уроків для впевненого керування автомобілем, що збільшує кінцеву вартість навчання. Водночас деякі автошколи пропонують комплексні пакети, які включають і теоретичну, і практичну підготовку. Такі пропозиції вигідніші, ніж оплата кожного етапу окремо.

Практичний іспит у сервісному центрі МВС коштує 420 грн.

Скільки коштує стати водієм у 2026 році: приховані витрати

Навчання в автошколі не обмежується лише теоретичними та практичними заняттями.

Додаткові витрати включають:

Медичну довідку, вартість якої залежить від медзакладу та обстежень (500–2 000 грн);

Фотографії на документи (100–200 грн);

Навчальні матеріали, такі як книги або доступ до онлайн-курсів (100–500 грн);

Вперше посвідчення водія видається на два роки. Його вартість орієнтовно вам обійдеться у 608 грн. До цієї суми входить бланкова продукція, яка коштує 378 грн, а послуга отримання посвідчення – 230 грн. Ці гроші треба сплатити у сервісному центрі МВС.

Водій, який отримав перше посвідчення, має право вчинити не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху протягом двох років. Якщо кількість порушень перевищує два, або якщо водій вчинив кримінальне правопорушення, обмін посвідчення на постійне можливий лише після повторного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Як зменшити витрати на навчання

Ось кілька порад, які допоможуть знизити витрати:

Вибирайте онлайн-курси, адже вони зазвичай дешевші за традиційні заняття.

Стежте за сезонними знижками та акційними пропозиціями автошкіл.

Розгляньте можливість оплати повного курсу одним платежем — іноді це вигідніше.

Використовуйте безкоштовні ресурси для підготовки до іспитів.

Отже, якщо підрахувати всі витрати, пов’язані з навчанням, складанням практичних іспитів, а також оформленням водійського посвідчення, то майбутньому водієві доведеться витратити від 39 тис. грн до 55 тис. грн.

Пов'язані теми:

