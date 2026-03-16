Учасники бойових дій — це категорія громадян, які брали участь у захисті України або забезпеченні її обороноздатності. Вони мають право на особливий порядок призначення пенсії.

Достроковий вихід на пенсію для УБД

Як розповіли у ПФУ, відповідно до ст. 115 Закону України №1058, чоловіки можуть оформити дострокову пенсію після 55 років при наявності страхового стажу не менше 25 років, а жінки — після 50 років при стажі від 20 років.

Розмір пенсії визначається тривалістю страхового стажу та заробітком, з якого сплачувалися страхові внески. Але окрім базової пенсії, учасники бойових дій мають право на кілька додаткових виплат.

УБД: надбавка до пенсії у 2026 році

Для учасників бойових дій встановлено декілька видів надбавок до пенсій УБД:

№ 3551 Підвищення 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону України від 22.10.1993Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту).

№1603 Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни). Цільова грошова допомога на проживання у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни).

№ 656 Щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо загальна сума пенсійних виплат із надбавками та іншими доплатами не досягає 4 958 грн (постанова КМУ від 28.07.2010).

Отже, яка доплата до пенсій УБД у 2026 році, залежить від розміру основної пенсії та наявності інших соціальних виплат.

Як оформити пенсію учаснику бойових дій

Для отримання пенсії та надбавки до пенсії УБД у 2026 році необхідно надати оригінали таких документів:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (включно з військовою службою);

довідки про заробітну плату до грудня 2016 року (якщо дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій та довідка про безпосередню участь у заходах оборони України;

фото для видачі пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у будь-якому сервісному центрі.

Перелік осіб, які мають статус учасника бойових дій, визначено ст. 6 Закону України від 22.10.1993 № 3551.

Джерело : Пенсійний фонд

