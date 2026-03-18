В Україні готують нову програму фінансової підтримки для пенсіонерів та соціально незахищених верств населення. Влада планує надати додаткові виплати тим, хто отримує пенсію або соціальну допомогу, щоб полегшити їхнє матеріальне становище у складний період.

За повідомленням президента Володимира Зеленського, виплати передбачені щонайменше для 13 мільйонів українців і становитимуть 1 500 гривень на особу. Кошти будуть нараховані автоматично, без необхідності подавати заявки чи додаткові документи, що спрощує процес отримання допомоги.

Однак підтримка незахищених категорій населення не обмежується лише державними ініціативами. Значну роль у допомозі відіграють також міжнародні гуманітарні організації, які надають грошову допомогу, товари першої необхідності та спеціальні програми підтримки для вразливих груп населення.

У квітні 2026 року працюють кілька програм фінансової допомоги українцям. Далі детально розповідаємо, хто може отримати грошову допомогу для українців у квітні 2026 та за яких умов.

Допомога від міжнародних організацій з 1 квітня: хто може отримати

З квітня українці зможуть отримати грошову допомогу, зокрема внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та мешканці прифронтових або нещодавно деокупованих територій. Підтримка також надається тим, хто внаслідок бойових дій втратив житло.

Особливу увагу програми приділяють малозабезпеченим родинам, матерям-одиначкам, самотнім людям похилого віку та сім’ям з дітьми з інвалідністю.

Виплати зазвичай розраховані на три місяці, інколи з можливістю продовження до півроку. Кошти надходять на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти. Реєстрація проводиться через офіційні сайти організацій та перевірені сторінки у соцмережах.

Важливо дотримуватися безпеки: жодна організація не просить дані банківських карток або паролі. Передача такої інформації стороннім особам може призвести до шахрайства.

Більшість програм реалізується у партнерстві з місцевою владою, яка формує списки людей, які справді потребують підтримки.

Грошова допомога з 1 квітня від Естонської ради у справах біженців

Програма Естонської ради у справах біженців охоплює певну кількість домогосподарств у конкретних областях і спрямована на допомогу людям, постраждалим від війни, у відновленні бізнесу чи пошуку нових джерел доходу.

Естонська рада у справах біженців повідомила про надання ще однієї допомоги для українців, яка спрямована на відновлення джерел доходу та зміцнення фінансової стійкості після втрат, спричинених війною.

Програма екстреної підтримки засобів до існування дозволяє отримати фінансову допомогу для запуску або відновлення самозайнятості, що дає змогу забезпечувати себе продуктами харчування та розвивати власну справу.

Представники програми провели інформаційні зустрічі у Котелевській та Оржицькій громадах Полтавської області. Там мешканці дізналися про умови участі, можливості програми та отримали відповіді на питання щодо подання заявок.

Максимальний розмір підтримки сягає 42 000 грн і залежить від обраного виду діяльності.

Подати заявку можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

місцеві жителі, які постраждали від війни, втратили стабільне джерело доходу та перебувають у соціально-економічно вразливому становищі (за наявності підтверджуючих документів).

Програма охоплює такі напрямки:

тепличне господарство;

тваринництво та птахівництво;

виробництво молочної продукції;

городництво та садівництво;

бджільництво;

виробництво харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби, напівфабрикати тощо);

надання послуг (шиття, рукоділля, будівельні та побутові послуги, послуги краси та інші).

Прийом заявок для мешканців Полтавської області триває до 23 березня 2026 року включно.

Подати заявку онлайн можна за посиланням: https://lh.pagulasabi.ee/uk/els-ukraine

Також можливе подання документів у паперовому вигляді через спеціальні скриньки:

Оржицька громада — с. Оржиця, вул. Центральна, буд. 24 (ЦНАП, 1 поверх)

Котелевська громада — с. Котельва, вул. Полтавський Шлях, буд. 224 (ЦНАП, 1 поверх)

Програма реалізується за фінансової підтримки Уряду США у партнерстві з Acted Ukraine.

Грошова допомога українцям з 1 квітня 2026 від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Наразі подати нову заявку на отримання допомоги неможливо, але підтримка продовжується для тих, хто оформив її у лютому 2026 року.

Якщо ви подали заявку, перевірити її стан можна за посиланням: https://needaid-ua.nrc.no/uk.

Для цього оберіть Подання заявки, Щоб перевірити статус, Пройти самоперевірку та введіть ідентифікаційний номер (ІПН) і номер телефону голови домогосподарства, зазначені під час реєстрації.

Зверніть увагу, що NRC більше не надсилає коди для перевірки через SMS або WhatsApp.

Важливо дотримуватись безпеки: допомога завжди безкоштовна, NRC ніколи не запитує банківські дані, PIN-коди або CVV. Користуйтесь лише офіційними джерелами NRC. Усі персональні дані захищені та не передаються третім особам.

Для запитань можна звертатись:

Електронна пошта: ua.info@nrc.no

Гаряча лінія: 0 800 302 007 (щодня 08:00–18:00)

Допомога від Червоного Хреста у квітні 2026 року

Наразі від Червоного Хреста можна отримати багатофункціональну грошову допомогу швидкого реагування у разі надзвичайних ситуацій у прифронтових регіонах. Червоний Хрест надає фінансову підтримку у прифронтових регіонах — по 10 800 грн на члена родини на три місяці.

Програма діє зараз і охоплює Харківську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області, реалізується спільно з місцевою владою та робочою групою з питань грошової допомоги в Україні.

Кожен член постраждалого домогосподарства отримує по 10 800 грн для покриття базових потреб протягом трьох місяців з моменту настання надзвичайної ситуації.

Програму реалізують за підтримки Британського, Норвезького, Данського та Швейцарського Червоних Хрестів.

Допомога з квітня 2026 року від ООН

ООН продовжує надавати грошову та гуманітарну допомогу, але через обмежене фінансування зараз програми охоплюють меншу кількість людей. Якщо раніше підтримку отримували мільйони, зараз вона спрямована на найбільш уразливі категорії.

Фінансова підтримка може бути одноразовою (10 800 грн) або щомісячною (1 200 грн для певних категорій). Також надаються продуктові набори вагою близько 13 кг для жителів територій із перебоями в магазинах або зростанням цін через бойові дії.

Програми діють у семи областях: Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Сумській. Основні отримувачі — пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім’ї.

Реєстрація для самостійного подання заявок не проводиться — списки формують партнери організації у громадах.

Грошова допомога українцям від ЮНІСЕФ у 2026 році: що відомо

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Міністерство соціальної політики надасть одноразову грошову допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А.

Документ про надання допомоги підписали міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін та нова керівниця представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.

Допомога у розмірі 6 500 гривень буде спрямована на дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях:

Чернігівській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Сумській,

Запорізькій.

Кошти можна використати на будь-які потреби сім’ї, зокрема для підготовки до зимового періоду, без обмежень щодо конкретних товарів чи послуг.

Очікується, що у межах програми допомогу отримають близько 9 тисяч дітей. Фінансування здійснюватиметься через рахунок для надання гуманітарної та іншої підтримки цивільному населенню в умовах воєнного стану, відкритий Міністерством соціальної політики у Національному банку України.

З початку лютого 2022 року ЮНІСЕФ мобілізував для підтримки українців близько 2 мільярдів доларів. Крім того, 2 лютого цього року Дитячий фонд ООН у межах зимової допомоги передав Україні 42 генератори різної потужності для забезпечення прифронтових регіонів електроенергією.

Грошова допомога українцям від Карітас

Карітас продовжує прийом заявок на грантову підтримку для українських мікро-, малих та середніх підприємств, які прагнуть розвивати власну справу та підвищувати ефективність бізнесу.

Програма REMARKET оголосила другий етап грантів для підприємств, що працюють у сферах бджільництва, швейного виробництва, пекарства та суміжних галузях.

Подати заявку можуть власники бізнесу, які працюють щонайменше шість місяців, у таких регіонах:

Дніпропетровська область (Карітас Донецьк, м. Дніпро)

Одеська область (Caritas Odesa UGCC)

Львівська область (Карітас Львів УГКЦ)

Хмельницька область (Карітас Хмельницький УГКЦ)

Івано-Франківська область (Карітас Коломия)

Програма пропонує два типи грантів:

Мікрогранти до 237 000 грн (до оподаткування) для підприємств, які вже працюють на ринку та хочуть покращити продукт або підвищити продуктивність. Ця допомога спрямована на конкретні кроки розвитку бізнесу, а не на покриття поточних витрат.

Малі гранти до 950 000 грн (до оподаткування) для компаній, які планують масштабувати діяльність, виходити на нові ринки та створювати робочі місця. Грант передбачає інвестиційний підхід і відповідальність за результати.

Власникам бізнесу рекомендують уважно ознайомитися з умовами та обрати грант відповідно до цілей і планів розвитку. При потребі можна отримати консультацію від організаторів та пройти навчальні сесії.

Заявки приймаються до 20 березня 2026 року.

