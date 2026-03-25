З 1 квітня 2026 року в Україні набирають чинності кілька важливих змін у системі пенсійного забезпечення.

Вони стосуються підтвердження права на пенсію для громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях, автоматичного перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів, індексації та додаткових соціальних виплат для вразливих категорій.

Далі детально пояснюємо, чи зростуть пенсії в Україні з 1 квітня та які дії мають зробити пенсіонери, щоб отримати всі нарахування.

Заява про неотримання виплат від РФ: хто має подати до 1 квітня

Особи, які під час тимчасової окупації територій залишалися на підконтрольній Росії території або були змушені виїхати на підконтрольну Україні територію, мають право на отримання пенсій та страхових виплат від українського Пенсійного фонду лише за умови, що вони не отримували аналогічних виплат від російських органів пенсійного забезпечення.

Про факт неотримання виплат від РФ необхідно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України.

Пенсіонери, які пройшли фізичну ідентифікацію до 1 лютого 2026 року, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про відсутність пенсії або страхових виплат від Росії, можуть продовжувати отримувати українську пенсію до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Це положення закріплено постановою Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року.

Це означає, що для збереження права на пенсію з 1 квітня, важливо не відкладати подачу заяви, а зробити це якнайшвидше через сервісний центр Пенсійного фонду або онлайн на вебпорталі.

Автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року працюючим пенсіонерам

З 1 квітня 2026 року Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Він базується на оновленому страховому стажі та, у деяких випадках, на заробітній платі за останні два роки.

Як пояснює Іван Хомич, керуючий адвокат власного Адвокатського бюро Івана Хомича, механізм перерахунку простий: враховується додатковий страховий стаж, який збільшує коефіцієнт стажу.

При цьому Пенсійний фонд має всі дані про стаж та зарплату, тому пенсіонеру зазвичай не потрібно подавати додаткові документи.

Після індексації багато хто намагається з’ясувати, пенсії з 1 квітня кому підвищать, і чи потрібно для цього звертатися до Пенсійного фонду.

Перерахунок проводиться у двох випадках:

Якщо після попереднього перерахунку або призначення пенсії пенсіонер продовжував працювати та набрав щонайменше 24 місяці страхового стажу. Якщо з моменту попереднього перерахунку минуло два роки, і за цей час набуто хоча б частину додаткового стажу.

За відсутності зазначених умов автоматичний перерахунок не проводиться, але пенсіонер може подати заяву самостійно через сервісний центр або вебпортал, щоб отримати підвищення раніше.

Як зазначає Іван Хомич, наступний автоматичний перерахунок можливий не раніше ніж через два роки після попереднього.

Розмір підвищення залежить від двох факторів: додаткового страхового стажу та заробітної плати, якщо її врахування збільшує пенсію. Усі перерахунки відбуваються у межах максимальної пенсії – 25 950 грн.

Пенсії з 1 квітня: що зміниться для пенсіонерів старших 70 років

25 лютого 2026 року Уряд України ухвалив постанову №236, що передбачає індексацію пенсій та страхових виплат, підвищення мінімальних пенсій та додаткові заходи соціального захисту.

Основні нововведення:

Мінімальні пенсії для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років з повним страховим стажем підвищено з 3 758 грн до 4 213 грн.

Пенсіонерам віком 70–80 років з повним стажем виплата зросла з 3 613 грн до 4 050 грн.

Для осіб із інвалідністю І групи пенсія зросла з 3 323 грн до 3 725 грн.

Для пенсіонерів віком старше 70 років передбачено щомісячні компенсаційні виплати, якщо пенсія не досягає 10 340,35 грн.

Якими будуть доплати до пенсії з 1 квітня 2026 року:

до 570 грн – для тих, кому понад 80 років;

до 456 грн – для пенсіонерів 75–80 років;

до 300 грн – для осіб віком 70–75 років.

Розмір пенсії з 1 квітня 2026 року після перерахунку збільшиться від 100 до 2 595 грн залежно від індивідуальних показників, включно з надбавками та іншими виплатами.

Одноразова доплата 1 500 грн для пенсіонерів та вразливих категорій

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що у квітні 2026 року буде здійснено одноразову доплату у розмірі 1 500 грн для майже 13 мільйонів громадян.

До категорій отримувачів входять: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, одержувачі базової соцдопомоги, внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї та одинокі матері.

Кошти будуть нараховані автоматично, без заяв чи додаткових звернень, через ті самі механізми, за якими громадяни отримують пенсії та соціальні виплати – на банківські рахунки або через Укрпошту.

Свириденко зазначила, що ця програма є цільовою підтримкою для найвразливіших верств населення, і готується наступний пакет допомоги для громадян з урахуванням доходів.

