Соціальна підтримка українців і надалі залишається одним із ключових напрямів державної політики, особливо в умовах війни, коли багато родин втратили житло або опинилися у складному фінансовому становищі.

Одним із основних інструментів такої підтримки є житлові субсидії, які допомагають зменшити витрати на оплату комунальних послуг або оренду житла.

Факти ICTV розповідають, хто матиме право на субсидію в Україні з 1 квітня 2026 року, як її оформити та що зміниться у нарахуваннях.

Житлові субсидії 2026 для оплати комунальних послуг

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики України, субсидія — це адресна допомога, яка призначається тим домогосподарствам, для яких витрати на комуналку є надмірним фінансовим навантаженням.

Розмір субсидії 2026 залежить від доходів, складу сім’ї та категорії отримувача та визначається індивідуально.

Держава частково компенсує витрати на електроенергію, газ, водопостачання, опалення, вивезення сміття, а також витрати на утримання будинку.

Ба більше, для мешканців приватного сектору передбачена окрема форма підтримки — допомога на придбання твердого палива або скрапленого газу. Така виплата надається раз на рік і актуальна для тих, хто не користується централізованим опаленням.

Субсидії з 1 квітня для ВПО

Окремий напрям — субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Вона призначена для людей, які через війну змушені винаймати житло в інших регіонах.

Держава надає фінансову підтримку внутрішньо переміщеним особам та прийомним сім’ям, які втратили власне житло або змушені були покинути окуповані території, компенсуючи частину витрат на оренду житла.

Для отримання допомоги необхідно дотриматися кількох основних умов:

домогосподарство не має власного житла в безпечному регіоні;

укладено договір оренди на житлове приміщення;

заяву разом із копією договору подають до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Розгляд документів триває до 10 днів і завершується повідомленням про призначення допомоги, відмову або необхідність виправлення помилок у поданих документах.

Сума субсидії визначається індивідуально для кожної сім’ї залежно від її доходів, кількості членів та рівня цін на нерухомість у конкретному регіоні.

Попередньо приблизний розмір допомоги можна оцінити за допомогою онлайн-калькуляторів, проте остаточне призначення субсидії відбувається лише після перевірки документів Пенсійним фондом.

Для оформлення цієї допомоги необхідно укласти договір оренди та подати спільну заяву разом із власником житла до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, так і онлайн, за допомогою електронних сервісів.

Субсидія: зміни з 1 квітня 2026 року

Більшості громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальний період, виплати на наступний сезон перепризначать автоматично — за умови, що не відбулося змін у майновому стані чи складі домогосподарства.

Якщо ж такі зміни мали місце, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Законодавство передбачає, що зробити це потрібно протягом 30 днів із моменту їх виникнення.

Водночас є випадки, коли для призначення субсидії на неопалювальний період потрібно обов’язково подати нову заяву та декларацію до Пенсійного фонду України.

Кому потрібно звертатися до ПФУ для отримання субсидії у квітні 2026 року:

тим, хто проживає в орендованому житлі та самостійно сплачує комунальні послуги;

має у складі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб;

фактично мешкає у житлі менша кількість людей, ніж офіційно зареєстровано в помешканні;

планує отримувати субсидію на придбання скрапленого газу або пічного палива (твердого чи рідкого);

у попередній опалювальний сезон мав призначену субсидію, але її розмір становив 0 гривень.

Як подати документи на субсидію з квітня 2026 року

Процедура оформлення залишається максимально доступною. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, подати заяву можна кількома способами: особисто у сервісному центрі, поштою або дистанційно через електронні сервіси.

Зокрема, доступне оформлення через онлайн-портал Пенсійного фонду або застосунок Дія. У разі дистанційного подання документів, їх потрібно підписати електронним підписом.

Навіть якщо звернення відбудеться не одразу після завершення опалювального сезону, а протягом травня чи червня, субсидію все одно призначать із початку неопалювального періоду.

Рішення про призначення субсидії приймається на основі доходів домогосподарства. Як наголошують у Пенсійному фонді, враховуються практично всі джерела надходжень — зарплати, пенсії, соціальні виплати, грошові перекази з-за кордону, аліменти та інші доходи.

Чи отримають субсидії в Україні ті, хто живе за кордоном

Як пояснюють у Пенсійному фонді, сам факт виїзду за кордон не позбавляє родину права на отримання житлової субсидії.

Зокрема, якщо один або кілька членів сім’ї перебувають за межами України понад 60 днів, це не є підставою для автоматичної відмови у призначенні допомоги. Держава враховує обставини воєнного часу, тому право на субсидію за домогосподарством загалом зберігається.

Однак змінюється підхід до розрахунку. Особи, які на момент призначення субсидії перебувають за кордоном понад 60 днів, не включаються до складу домогосподарства. Це означає, що:

їхні доходи не враховуються при визначенні права на допомогу;

на них не розраховуються соціальні норми житла та споживання комунальних послуг;

фактично розмір субсидії для таких осіб становить 0 гривень.

Тобто субсидія розраховується лише на тих членів родини, які реально проживають у житлі на території України та користуються комунальними послугами.

Водночас є важливе обмеження. Якщо всі члени домогосподарства перебувають за кордоном понад 60 днів і фактично у житлі ніхто не проживає, субсидія не призначається взагалі. Причина в тому, що відсутнє саме споживання комунальних послуг у межах соціальних норм, які компенсує держава.

Отже, ключове значення має не просто факт виїзду за кордон, а те, чи залишається хоча б одна особа, яка фактично проживає у помешканні та несе витрати на комунальні послуги.

