Поступово добігає кінця опалювальний сезон, на вулиці теплішає, тож і в оселях українців стає комфортніше. Однак тема комунальних тарифів, як і раніше, не втрачає актуальності.

Що буде з тарифами на комунальні послуги з 1 квітня та які зміни запровадили для споживачів, читайте в нашому матеріалі.

Чи зростуть ціни на комунальні послуги з 1 квітня

Тарифи на комунальні послуги з 1 квітня 2026 року не змінятся. Уряд зберігає дію фіксованих тарифів на ключові ресурси, але відбулися певні зміни у порядку нарахувань.

Водночас українці й надалі можуть розраховувати на державну підтримку у вигляді субсидій, особливо після завершення опалювального сезону, коли змінюється порядок їх призначення для окремих категорій громадян.

Електроенергія: скільки доведеться платити з 1 квітня 2026 року

У квітні тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається незмінним — 4,32 грн за кВт·год. Остаточна сума у платіжці, як і раніше, залежить від фактичного обсягу споживання.

Для домогосподарств, які використовують електроопалення, діють пільгові умови: у межах споживання до 2 000 кВт·год на місяць вартість становить 2,64 грн за кВт·год. У разі перевищення цього ліміту застосовується стандартний тариф.

Зберігається і можливість платити менше завдяки зонним лічильникам. Наприклад, у нічний період (з 23:00 до 07:00) електроенергія коштує приблизно 2,16 грн за кВт·год, що дозволяє суттєво зменшити витрати при грамотному споживанні.

Комуналка з 1 квітня 2026 року: чи зросте ціна на газ

З 1 квітня 2026 року ціни на природний газ для населення залишаються чинними. Для більшості побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, тариф і надалі становить 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діє в межах тарифного плану Фіксований щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Як раніше зазначали у Кабінеті Міністрів України, збереження чинного тарифу пов’язане з дією механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) та мораторієм на підвищення цін на газ для населення. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, держава підтримуватиме чинні тарифи, щоб уникнути різкого зростання витрат домогосподарств.

Окремо уряд ухвалив рішення продовжити дію спеціальних умов постачання газу для підприємств теплопостачання. Ці правила залишатимуться чинними не лише під час опалювального сезону, а й у міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.

Йдеться про те, що виробники теплової енергії й надалі отримуватимуть газ за фіксованими, а не ринковими цінами. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу теплокомуненерго та уникнути різких змін у платіжках для населення і бюджетних установ.

У межах дії ПСО встановлено такі тарифи для виробників тепла:

для потреб населення — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 кубометрів (з ПДВ).

Отже, з 1 квітня ситуація на ринку газу залишається незмінною, адже для населення діє фіксований тариф, а для теплокомуненерго продовжено спеціальні умови постачання, що напряму впливають на стабільність цін у платіжках.

Тарифи на воду з квітня 2026 року

На відміну від електроенергії та газу, тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні не є єдиними й суттєво різняться залежно від регіону.

Наприклад, у Вінниці за водопостачання доведеться платити 15,744 грн за кубометр, а за водовідведення — 9,876 грн. У Дніпрі ціни коливаються: водопостачання може коштувати від 18,156 грн до 26,112 грн за куб, тоді як водовідведення — від 12,696 грн до 13,200 грн.

У Тернополі мешканці загалом сплачують близько 36,7 грн за кубометр за обидві послуги разом. У Києві цей показник становить приблизно 30,384 грн за кубометр.

У Житомирі тариф є одним із найвищих — 37,536 грн за куб, тоді як у Луцьку він складає близько 28,416 грн. В Одесі вода обходиться приблизно у 35,160 грн за кубометр, а в Запоріжжі загальна вартість становить 28,368 грн (з яких 17,808 грн за водопостачання і 10,56 грн за водовідведення).

З 1 квітня 2026 року в місті Самар Дніпропетровської області почнуть діяти оновлені тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Перегляд вартості пояснюють низкою економічних факторів. Серед основних причин підвищення — зростання витрат на електроенергію, подорожчання реагентів для очищення води, а також потреба в обслуговуванні зношених інженерних мереж.

Нові розцінки для споживачів виглядають так:

водопостачання — 56,89 грн/м³

водовідведення — 46,73 грн/м³

загальний тариф — 103,62 грн/м³

Перерахунок платіжок за послуги, які не надавалися

У 2026 році в Україні запроваджено механізм перерахунку комунальних платежів у випадках, коли послуги фактично не надавалися або надавалися неякісно. Йдеться насамперед про перебої, спричинені обстрілами, пошкодженням інфраструктури чи аварійними ситуаціями.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у березні перерахунок було проведено за січень 2026 року, тобто за той період, коли в окремих містах українці не отримували комунальні послуги в повному обсязі.

У результаті українцям не нарахували загалом 36,4 млн грн за фактично ненадані послуги.

Зокрема:

теплопостачання — 16,6 млн грн;

гаряча вода — 9,9 млн грн;

централізоване водопостачання — 3,9 млн грн;

водовідведення — 5,7 млн грн;

поводження з побутовими відходами — 257,6 тис. грн.

У Києві лише за водопостачання та водовідведення не донарахували 9,1 млн грн, а за централізоване теплопостачання плату взагалі не включали через перебої з наданням послуг.

Як наголосили в уряді, ключовий принцип залишається незмінним, а люди повинні платити тільки за ті послуги, які реально отримали. Саме тому перерахунок здійснюється автоматично, постачальники зобов’язані самі переглядати нарахування без звернень громадян.

Такий механізм був запроваджений рішенням Кабінету Міністрів України наприкінці січня 2026 року. Він передбачає, що у випадку відсутності тепла, води чи інших послуг через атаки РФ або аварії, споживачам одразу коригують платіжки без додаткових заяв.

Хто може не платити за комунальні послуги у квітні

Питання звільнення від оплати комунальних послуг у 2026 році врегульовано на законодавчому рівні. Відповідні зміни були ухвалені у межах закону №13155, який підтримали 308 народних депутатів.

Документ передбачає, що власники житла, яке було зруйноване або серйозно пошкоджене внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, звільняються від оплати низки житлово-комунальних послуг. Йдеться, зокрема, про плату за управління багатоквартирним будинком, а також інші послуги, якщо житло фактично не може використовуватися.

Ключова умова — об’єкт має бути офіційно визнаний непридатним для проживання. У такому випадку нарахування платежів припиняється на весь період, поки житло не буде відновлено або не стане придатним для експлуатації.

Закон передбачає:

звільнення від оплати можливе не лише при повному знищенні будинку, а й при часткових пошкодженнях;

це може стосуватися як окремих квартир, так і спільних частин будинку;

облік таких випадків здійснюється через взаємодію органів влади, управителів та постачальників послуг.

Дія цих норм поширюється на весь період воєнного стану та ще протягом одного року після його завершення. Це дозволяє громадянам не сплачувати за послуги, які вони фактично не отримують через непридатність житла.

