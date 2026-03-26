У квітні 2026 року в Україні продовжується масштабне оновлення системи соціальної підтримки, у межах якого допомога малозабезпеченим сім’ям поступово інтегрується в єдиний механізм — базову соціальну допомогу.

Ця реформа фактично змінює сам підхід до державних виплат, адже замість кількох різних видів допомоги запроваджується єдина модель, яка враховує склад сім’ї та її реальні доходи.

Хто може отримати допомогу малозабезпеченим сім'ям у квітні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у квітні 2026 року

Правову основу становлять Закон України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, Закон Про прожитковий мінімум, а також норми Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

З 1 січня 2026 року в Україні діє нова модель підтримки, яка об’єднала одразу кілька видів виплат: допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати одиноким матерям, підтримку багатодітних родин, тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також соціальні виплати особам без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Розмір допомоги визначається не через складні окремі формули, а через єдину базову величину — 4 500 гривень. Саме ця сума береться як основа для розрахунку: вона застосовується до першого члена сім’ї, який звертається за допомогою, а також до кожної дитини до 18 років і до осіб з інвалідністю I або II групи. Для інших членів сім’ї використовується знижений коефіцієнт — 3 150 гривень.

Після підсумування всіх базових значень із урахуванням складу родини від цієї суми віднімається середньомісячний дохід сім’ї. Різниця і становить розмір державної допомоги.

Як розраховується базова соціальна допомога у 2026 році

Розмір базової соціальної допомоги в Україні визначається індивідуально для кожної сім’ї та залежить від двох ключових показників: встановленої державою базової величини та реального середньомісячного доходу домогосподарства.

У 2026 році базова величина становить 4500 гривень. Саме вона є відправною точкою для всіх розрахунків.

Допомога малозабезпеченим сім’ям: умови отримання та приклад розрахунку

У Мінсоцполітики пояснили принципи розрахунків. Спочатку держава визначає умовний “гарантований мінімум” для кожної сім’ї. Він рахується не як фіксована сума, а як сукупність значень для кожного члена родини.

При цьому діє проста логіка:

100% базової величини (4 500 грн) нараховується на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% (4 500 грн) додається на кожну дитину до 18 років, а також на осіб з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини (3 150 грн) застосовується для кожного наступного дорослого члена сім’ї.

Після підсумування всіх цих значень отримується загальна розрахункова сума для сім’ї.

Другий ключовий показник — це середньомісячний дохід сім’ї. Він обчислюється як середнє значення всіх доходів кожного члена родини за три місяці, що передують зверненню.

До уваги беруться всі офіційні надходження: зарплата, пенсія, соціальні виплати, допомоги тощо. Загальна сума за три місяці ділиться на три. Саме це значення вважається середньомісячним доходом.

Після цього застосовується проста формула:

базова сума для сім’ї – середньомісячний дохід = розмір допомоги

Отримана різниця і є сумою, яку держава щомісяця доплачує сім’ї.

Наприклад, у сім’ї є батько, мати та дитина 2 років. Батько за останні три місяці отримав 18 480 грн зарплати, мати отримала допомогу при народженні дитини в розмірі 2 580 грн за три місяці.

Спочатку рахується базова сума:

мати, яка подає заяву — 4 500 грн;

дитина — 4 500 грн;

батько як додатковий член сім’ї — 3 150 грн.

Разом виходить 12 150 грн.

Середньомісячний дохід сім’ї становить (18 480 + 2 580) / 3 = 7 020 грн.

Далі проводиться остаточний розрахунок 12 150 – 7 020 = 5 130 грн — це і є розмір допомоги.

Кому не призначається допомога у квітні 2026 року

Окремо законодавство визначає випадки, коли сім’я не може отримати державну підтримку. Виплати не призначаються, якщо у складі родини є працездатні особи віком від 18 років, які понад три місяці не працюють, не навчаються, не проходять військову службу, не займаються підприємницькою діяльністю та не перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Також допомога не надається, якщо протягом останнього року сім’я здійснила покупку на суму понад 100 000 гривень (за винятком витрат на лікування, освіту або оплату комунальних послуг), або якщо на рахунках чи в облігаціях зберігається понад 100 000 гривень.

Ще однією підставою для відмови є наявність у власності другого житла, окрім випадків, коли воно розташоване в зоні бойових дій або було зруйноване внаслідок війни. Також допомога не призначається сім’ям, які мають більше одного автомобіля віком до 15 років (за винятком мопедів і причепів).

Допомога малозабезпеченим сім’ям у квітні: як оформити

Подати заявку на базову соціальну допомогу у квітні 2026 року можна як онлайн, так і офлайн. Онлайн-звернення доступні через портал і мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через портал Дія. Офлайн-заявки приймаються у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ, через місцеві органи влади або поштою.

Джерело : Минсоцполитики

