В Україні значна частина ринку оренди житла й досі працює неофіційно. Укладення письмових договорів часто ігнорується, а доходи від здачі квартир не декларуються. Як наслідок, власники житла не сплачують податки, а сам ринок фактично перебуває поза повноцінним державним контролем.

Сектор нерухомості в Україні наближається до суттєвих трансформацій. Влада працює над законопроєктом №15031, покликаним вивести ринок оренди житла з тіньової зони.

У відповідь держава розглядає комбінований підхід: з одного боку — зменшення податкового навантаження для тих, хто працюватиме легально, з іншого — посилення контролю та впровадження штрафів за оренду без належного оформлення договорів.

Чи будуть штрафувати за здачу квартир в оренду та що планують змінити, читайте в нашому матеріалі.

Які податки потрібно сплачувати за здачу квартири в оренду та як звітувати

Наразі орендодавці-фізичні особи повинні сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб та додатково 5% військового збору.

Сукупно це становить 23% від отриманого доходу — рівень, який багато власників вважають надто високим. Саме через це значна частина оренди залишається “в тіні”, без офіційних договорів і звітності.

Чинні правила передбачають, що кожен орендодавець, який здає житло як фізична особа, зобов’язаний задекларувати дохід. Це стосується навіть випадків, коли оренда має нерегулярний характер.

Податкову декларацію необхідно подати до 1 травня року, що настає за звітним, а сплатити податки — до 1 серпня.

При цьому податкова служба рекомендує укладати письмові договори оренди, адже вони не лише підтверджують законність доходів, а й захищають обидві сторони у разі конфліктів.

Штраф за здачу квартири в оренду у 2026 році: що загрожує “тіньовикам”

Чи є штраф за здачу квартири в оренду — питання, яке сьогодні хвилює багатьох власників житла, адже закон передбачає фінансову відповідальність за недекларування доходів і ухилення від сплати податків.

Як розповіли у ДПС, за несвоєчасне подання або повну відсутність податкової декларації про доходи від оренди житла, зокрема для ФОП, передбачено фінансову відповідальність: 340 гривень за кожне порушення. Якщо ж така ситуація повторюється протягом року, сума штрафу зростає до 1020 гривень.

Якщо платник податків не сплачує узгоджене грошове зобов’язання у визначені строки, до нього застосовуються додаткові санкції. Зокрема, при затримці до 30 календарних днів штраф становить 5% від погашеної суми податкового боргу, а у разі прострочення понад 30 днів — вже 10%.

Окрім цього, за кожен день прострочення нараховується пеня, включно з днем погашення боргу. Її розмір визначається на рівні 100% річної облікової ставки Національного банку України, що діє на конкретну дату. При цьому пеня починає нараховуватися з 91-го календарного дня прострочення.

Якщо ж контролюючі органи доведуть систематичне ухилення від сплати податків, фінансові санкції можуть сягати від 51 тисячі до 85 тисяч гривень. У таких випадках йдеться вже про серйозну відповідальність за приховування доходів. Як повідомили у ДПС, такі покарання передбачені відповідно до ст. 212 Кримінального кодексу України.

Держава готує зміни: курс на детінізацію ринку

Попри жорсткі штрафи, у владі визнають, що самими покараннями проблему не вирішити. Наразі уряд розглядає можливість реформування ринку оренди, щоб зробити його більш прозорим і водночас вигідним для учасників.

Зокрема, обговорюється зниження податкового навантаження. Ідея полягає в тому, щоб встановити більш прийнятну ставку, яка стимулюватиме власників житла працювати офіційно, а не уникати декларування доходів.

Народна депутатка Олена Шуляк наголошує, що нинішній стан ринку оренди нагадує “дикий капіталізм”: відсутність чітких правил, низький рівень захисту як для орендодавців, так і для орендарів, а також масова несплата податків.

Вона підкреслює, що посилення відповідальності та накладання штрафів за здачу квартири в оренду без зміни умов не дасть результату. За її словами, нинішня ставка у 23% є надто обтяжливою, тому більшість громадян просто не готові її платити.

Серед ключових кроків, які обговорюються:

Зниження податкової ставки до рівня приблизно 5–7% від доходу. Очікується, що це зробить сплату податків доступнішою і мотивує власників виходити з “тіні”.

Запровадження обов’язкової реєстрації договорів оренди. Водночас це пропонується робити лише після зменшення податкового навантаження, щоб нові правила не стали додатковим тиском.

За словами депутатки, така реєстрація потрібна не для контролю, а насамперед для захисту: орендарі отримають гарантії проживання, а власники — юридичні інструменти для захисту своїх прав.

Чи стане вигідніше працювати офіційно

У разі зниження податків і впровадження зрозумілих правил, легалізація оренди може стати вигідною для обох сторін. Офіційно задекларований дохід дозволяє власникам підтверджувати фінансову спроможність, наприклад, при оформленні кредитів чи іпотеки.

Крім того, письмовий договір дисциплінує орендарів і мінімізує ризики конфліктів. Для держави ж це означає стабільні податкові надходження і більш прозорий ринок.

У підсумку, ключове питання сьогодні — не лише у штрафах за здачу квартири в оренду, а у створенні таких умов, за яких працювати “в білу” стане простіше і вигідніше, ніж залишатися в тіні.

Пов'язані теми:

