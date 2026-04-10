Питання можливого скорочення соцвиплат залишається одним із найчутливіших для українців, особливо на тлі війни та зростання кількості людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Чи буде скорочення соцвиплат: що кажуть в уряді

В Україні наразі не розглядають питання скорочення базових соціальних виплат. Водночас зміни можуть стосуватися окремих категорій отримувачів, але лише за умови перегляду підходів до надання допомоги. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Він зазначив, що скорочення соціальних видатків не може бути першочерговим кроком. За його словами, загальний бюджет Міністерства соціальної політики становить 476 млрд грн, з яких понад 200 млрд грн спрямовується на трансферт Пенсійному фонду, і ці виплати є гарантованими державою.

Окремо міністр звернув увагу на ще одну значну частину витрат, це понад 100 млрд. грн, які йдуть на підтримку сімей та громадян у складних життєвих обставинах. Саме в цьому сегменті, за його словами, можливі зміни, однак не у форматі прямого скорочення, а через трансформацію системи.

Улютін наголосив на необхідності переходу від виплат, прив’язаних до статусу людини, до адресної підтримки, яка надаватиметься відповідно до потреб, матиме обмежений строк дії та чіткі правила призначення. Над такою моделлю наразі триває робота.

Водночас він підкреслив, що головна мета уряду полягає не в зменшенні соціальних видатків, а в тому, щоб уникнути їхнього необґрунтованого скорочення та зберегти систему підтримки громадян.

Чи буде скорочення соцвиплат: що відомо про новий законопроєкт

У Верховній Раді України розглядають законопроєкт №15094 Про базову соціальну допомогу, який передбачає зміну підходів до надання державної підтримки громадянам.

Документом пропонується запровадити нову модель соціальних виплат, а саме базову соціальну допомогу. Вона передбачає об’єднання кількох чинних видів допомоги в одну щомісячну виплату для сімей із низькими доходами.

Йдеться, зокрема, про можливу заміну таких виплат, як:

допомога малозабезпеченим сім’ям,

підтримка одиноких матерів,

багатодітних родин,

допомога особам, які не мають права на пенсію.

Водночас запропоновані зміни у системі державної підтримки направлені не на урізання допомоги, а на її переформатування, із розрізнених виплат у більш цілісну та адресну модель.

Основна ідея змін — наблизити українську систему соціальної підтримки до європейських підходів. Йдеться про поєднання грошових виплат із соціальними послугами та індивідуальною роботою з кожною сім’єю.

Замість ситуації, коли людина просто отримує певну допомогу, планується запровадити комплексний підхід.

Що пропонують змінити:

Сім’ї з низькими доходами не лише отримуватимуть гроші, а й матимуть доступ до соціального супроводу, консультацій, допомоги з працевлаштуванням та іншими послугами.

Ключовим елементом стане так звана проактивна підтримка, зокрема коли державні та місцеві органи не чекають звернення, а самі виявляють родини, які потребують допомоги, і допомагають їм оформити необхідні документи.

Необхідність реформ пояснюють тим, що нинішня система соцдопомоги є фрагментарною. Попри велику кількість різних виплат, вони не завжди вирішують проблеми сімей комплексно.

Ба більше, через війну значно зросли соціальні ризики, адже більше людей втратили роботу, житло або стабільний дохід. Це створює додаткове навантаження на систему соціального захисту.

Ще одна проблема — відсутність належної взаємодії між державними органами та громадами. Часто місцева влада навіть не має повної інформації про те, яку допомогу отримує конкретна сім’я, і не може ефективно впливати на її ситуацію.

Що зміниться для отримувачів допомоги

Запропонована модель передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Вона об’єднає одразу кілька існуючих видів виплат, зокрема допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним родинам, а також інші види підтримки.

Розмір такої допомоги визначатимуть індивідуально, як різницю між доходами сім’ї та базовим рівнем, необхідним для життя. Водночас цей базовий рівень не може бути нижчим за прожитковий мінімум.

Також передбачено індивідуальний підхід: для кожної сім’ї складатимуть план виходу зі складних обставин. Це може включати працевлаштування, перекваліфікацію або отримання додаткових соціальних послуг.

Чи передбачено скорочення соцвиплат

У документі не йдеться про скорочення соцвиплат в Україні. Навпаки, акцент зроблено на більш ефективному використанні коштів, зокрема через об’єднання ресурсів державного та місцевих бюджетів і уникнення дублювання програм.

Фінансування планують здійснювати як за рахунок державного бюджету, так і коштів громад.

Очікується, що нова модель системи соціальної допомоги може запрацювати з 1 січня 2027 року. До цього часу триватиме підготовка нормативної бази та аналіз результатів уже запущеного експериментального проєкту.

У підсумку реформа має не скоротити соціальні виплати, а зробити їх більш ефективними, щоб допомога не лише підтримувала людей у складний момент, а й допомагала їм повернутися до самостійного життя.

