Починаючи з 7 квітня 2026 року на картки українців почали надходити виплати в межах програми Національний кешбек за лютий. Кошти отримали понад 4,46 млн учасників програми.

Коли виплатять кешбек за березень 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Кешбек за березень: коли буде виплата

Починаючи з квітня, багато учасників програми почали цікавитися, коли буде виплата кешбеку за березень 2026 та чи варто очікувати нарахування найближчим часом.

Зараз дивляться

Таке запитання активно ставили й користувачі застосунку Дія. У відповіді сервісу зазначено, що наразі точної дати немає.

У застосунку пояснили, що вони не здійснюють самі виплати, а лише відображають інформацію про них. Дані надходять із системи Зроблено в Україні, яка належить Міністерству економіки.

Тож виплата національного кешбеку за березень відбудеться після оновлення інформації у системі, тоді кошти автоматично з’являться у застосунку.

Зазвичай, гроші надходять на спеціальну картку кешбеку після обробки даних, після 20 числа наступного місяця. Орієнтовно, кешбек за березень учасники програми отримають наприкінці квітня.

Як працює оновлена програма кешбеку

Нагадаємо, що з 1 березня 2026 року в Україні почала діяти оновлена модель програми Національний кешбек.

Відтепер замість єдиної ставки діє диференційований підхід:

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари українського виробництва, а також сири та окремі бакалійні товари

5% нараховують на більшість продуктів харчування, аптечні товари, а також продукцію для саду та городу

Такий підхід спрямований на підтримку українських виробників, особливо в тих сегментах, де значну частку займає імпорт.

Скільки українців користуються програмою

Як повідомили у Мінекономіки, за весь час дії програми її учасниками стали майже 4,9 млн українців. Загальна сума виплат перевищила 6,7 млрд грн.

Отримані кошти громадяни витрачають на оплату комунальних і поштових послуг, ліки, книги, продукти українського виробництва, а також донати на підтримку ЗСУ.

Користувачам не потрібно повторно реєструватися, адже нові правила застосовуються автоматично.

Перевірити суму нарахованого кешбеку можна у застосунку Дія. Там же відображається, за які саме покупки нараховано кошти.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна використати на:

оплату комунальних і поштових послуг

купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних)

лікарські засоби та медичні товари

книги та друковану продукцію

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ

При цьому кешбек не підлягає оподаткуванню, не враховується при призначенні субсидій і не може бути знятий готівкою або переказаний на іншу картку.

Кешбек нараховується лише за покупки, оплачені картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Також перевірити, чи бере товар участь у програмі та який відсоток кешбеку діє, можна прямо в магазині, за допомогою сканера штрихкодів у застосунку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.