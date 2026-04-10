Коли виплатять кешбек за березень 2026 року: пояснення від Дії
- Виплати за лютий уже стартували, а гроші отримали понад 4,46 млн українців.
- Нарахування за березень відбудеться автоматично після оновлення даних у системі, а кошти з’являться на картках без додаткових дій.
Починаючи з 7 квітня 2026 року на картки українців почали надходити виплати в межах програми Національний кешбек за лютий. Кошти отримали понад 4,46 млн учасників програми.
Коли виплатять кешбек за березень 2026 року, читайте в нашому матеріалі.
Кешбек за березень: коли буде виплата
Починаючи з квітня, багато учасників програми почали цікавитися, коли буде виплата кешбеку за березень 2026 та чи варто очікувати нарахування найближчим часом.
Таке запитання активно ставили й користувачі застосунку Дія. У відповіді сервісу зазначено, що наразі точної дати немає.
У застосунку пояснили, що вони не здійснюють самі виплати, а лише відображають інформацію про них. Дані надходять із системи Зроблено в Україні, яка належить Міністерству економіки.
Тож виплата національного кешбеку за березень відбудеться після оновлення інформації у системі, тоді кошти автоматично з’являться у застосунку.
Зазвичай, гроші надходять на спеціальну картку кешбеку після обробки даних, після 20 числа наступного місяця. Орієнтовно, кешбек за березень учасники програми отримають наприкінці квітня.
Як працює оновлена програма кешбеку
Нагадаємо, що з 1 березня 2026 року в Україні почала діяти оновлена модель програми Національний кешбек.
Відтепер замість єдиної ставки діє диференційований підхід:
- 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари українського виробництва, а також сири та окремі бакалійні товари
- 5% нараховують на більшість продуктів харчування, аптечні товари, а також продукцію для саду та городу
Такий підхід спрямований на підтримку українських виробників, особливо в тих сегментах, де значну частку займає імпорт.
Скільки українців користуються програмою
Як повідомили у Мінекономіки, за весь час дії програми її учасниками стали майже 4,9 млн українців. Загальна сума виплат перевищила 6,7 млрд грн.
Отримані кошти громадяни витрачають на оплату комунальних і поштових послуг, ліки, книги, продукти українського виробництва, а також донати на підтримку ЗСУ.
Користувачам не потрібно повторно реєструватися, адже нові правила застосовуються автоматично.
Перевірити суму нарахованого кешбеку можна у застосунку Дія. Там же відображається, за які саме покупки нараховано кошти.
На що можна витратити кешбек
Отримані кошти можна використати на:
- оплату комунальних і поштових послуг
- купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних)
- лікарські засоби та медичні товари
- книги та друковану продукцію
- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ
При цьому кешбек не підлягає оподаткуванню, не враховується при призначенні субсидій і не може бути знятий готівкою або переказаний на іншу картку.
Кешбек нараховується лише за покупки, оплачені картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.
Також перевірити, чи бере товар участь у програмі та який відсоток кешбеку діє, можна прямо в магазині, за допомогою сканера штрихкодів у застосунку.