Починаючи з 7 квітня 2026 року на картки українців почали надходити виплати в межах програми Національний кешбек за лютий. Кошти отримали понад 4,46 млн учасників програми.

Кешбек за березень: коли буде виплата

Починаючи з квітня, багато учасників програми почали цікавитися, коли буде виплата кешбеку за березень 2026 та чи варто очікувати нарахування найближчим часом.

Таке запитання активно ставили й користувачі застосунку Дія. У відповіді сервісу зазначено, що наразі точної дати немає.

У застосунку пояснили, що вони не здійснюють самі виплати, а лише відображають інформацію про них. Дані надходять із системи Зроблено в Україні, яка належить Міністерству економіки.

Тож виплата національного кешбеку за березень відбудеться після оновлення інформації у системі, тоді кошти автоматично з’являться у застосунку.

Зазвичай, гроші надходять на спеціальну картку кешбеку після обробки даних, після 20 числа наступного місяця. Орієнтовно, кешбек за березень учасники програми отримають наприкінці квітня.

Як працює оновлена програма кешбеку

Нагадаємо, що з 1 березня 2026 року в Україні почала діяти оновлена модель програми Національний кешбек.

Відтепер замість єдиної ставки діє диференційований підхід:

  • 15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари українського виробництва, а також сири та окремі бакалійні товари
  • 5% нараховують на більшість продуктів харчування, аптечні товари, а також продукцію для саду та городу

Такий підхід спрямований на підтримку українських виробників, особливо в тих сегментах, де значну частку займає імпорт.

Скільки українців користуються програмою

Як повідомили у Мінекономіки, за весь час дії програми її учасниками стали майже 4,9 млн українців. Загальна сума виплат перевищила 6,7 млрд грн.

Отримані кошти громадяни витрачають на оплату комунальних і поштових послуг, ліки, книги, продукти українського виробництва, а також донати на підтримку ЗСУ.

Користувачам не потрібно повторно реєструватися, адже нові правила застосовуються автоматично.

Перевірити суму нарахованого кешбеку можна у застосунку Дія. Там же відображається, за які саме покупки нараховано кошти.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна використати на:

  • оплату комунальних і поштових послуг
  • купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних)
  • лікарські засоби та медичні товари
  • книги та друковану продукцію
  • благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ

При цьому кешбек не підлягає оподаткуванню, не враховується при призначенні субсидій і не може бути знятий готівкою або переказаний на іншу картку.

Кешбек нараховується лише за покупки, оплачені картками, які були визначені під час реєстрації в програмі.

Також перевірити, чи бере товар участь у програмі та який відсоток кешбеку діє, можна прямо в магазині, за допомогою сканера штрихкодів у застосунку.

Читайте також
Кешбек за лютий: українцям почали виплачувати гроші за покупки
національний кешбек як задонатити

Пов'язані теми:

виплатиГрошіДія
