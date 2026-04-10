Зима для українців, зокрема для киян, видалася досить важкою. Через численні атаки на енергетичну інфраструктуру в столиці неодноразово виникали перебої з теплопостачанням і електроенергією.

Внаслідок тривалого зниження температури в окремих будинках за відсутності опалення частина інженерних систем зазнала пошкоджень, адже подекуди замерзали й лопалися труби.

Водночас кияни, чиє житло постраждало через такі обставини, можуть розраховувати на фінансову допомогу для відновлення пошкоджених систем.

Як киянам отримати 40 000 гривень, куди звертатися та які документи потрібні, читайте в нашому матеріалі.

Виплата 40 000 гривень: хто може отримати

Як повідомили у КМДА, у Києві запроваджено компенсацію 40 000 гривень для мешканців будинків, де інженерні мережі були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Програма діє в межах міської ініціативи підтримки мешканців.

Йдеться про випадки, пов’язані з аваріями на інженерних мережах, зокрема поривами труб та затопленнями, що сталися після обстрілів.

Хто може отримати допомогу 40 000 гривень у Києві:

допомога надається власникам або співвласникам житла, якщо пошкодження зафіксовані після 1 січня 2026 року;

пошкодження підтверджені відповідними документами про аварію або затоплення.

Ключовою умовою є наявність підтвердження факту пошкодження інженерних мереж.

На що можна витратити допомогу 40 000 гривень

Отримані 40 тис. грн. дозволяється спрямувати на:

ремонт квартири;

ліквідацію наслідків пошкоджень;

придбання опалювальних приладів.

Які документи потрібні, щоб отримати виплати 40 000 гривень киянам

Для оформлення виплати необхідно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідку про пошкодження житла (від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК);

банківські реквізити для зарахування коштів.

Як подати заяву на отримання 40 тис. грн

Подати документи можна особисто. Потрібно прийти на проспект Любомира Гузара, 7 та звернутися з документами у кабінети 115, 116. Подати заявку можна також електронною поштою — social@kyivcity.gov.ua.

Для консультацій працюють телефони:

(044) 366-59-76

(044) 366-59-70

Окремо функціонує виплатний центр: (044) 408-54-88.

За інформацією міської влади, у першому кварталі 2026 року допомогу отримали 200 мешканців Києва. Загальний обсяг виплат склав 8 млн грн.

Програма продовжує діяти, а звернення від мешканців приймаються у встановленому порядку.

Пов'язані теми:

