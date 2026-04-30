Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожного громадянина під час її призначення і залежить від кількох основних факторів.

Найбільш значущими серед них є страховий стаж і рівень заробітної плати майбутнього пенсіонера, а також рік, коли особа йде на пенсію.

Чим довший офіційний страховий стаж і вищий рівень зарплати, тим більшою буде пенсія.

Якою буде пенсія, якщо є тільки 15 років офіційного стажу, читайте в нашому матеріалі.

Від чого залежить розмір пенсії та як її порахувати

Основна формула розрахунку пенсії прописана у статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування і виглядає так:

П = Зп × Кс

П — сума пенсії, яку ви отримуватиме щомісяця;

Зп — середня зарплата з урахуванням вашого коефіцієнта (пояснення нижче);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (у нашому випадку — 0,15 для 15 років).

Тобто пенсія дорівнює добутку середньої зарплати, скоригованої індивідуальним коефіцієнтом, та коефіцієнта страхового стажу.

Якою може бути пенсія, якщо є лише 15 років стажу

Середня зарплата — це середнє значення офіційних заробітків по країні за останні три роки, з яких сплачувалися страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати визначається як співвідношення вашої заробітної плати в конкретному місяці до середньої зарплати по країні за той самий період і розраховується за всі місяці роботи з 1 липня 2000 року до призначення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу — це кількість місяців офіційної роботи, поділена на 1 200. Грубо кажучи, кожен рік стажу дає близько 1% від заробітної плати. В нашому випадку 15 років дають коефіцієнт 0,15.

Отже, маючи стаж лише 15 років, навіть за досить солідної зарплати, розмір пенсії залишатиметься досить скромним. Проте якщо трудовий досвід сягатиме 30 років, коефіцієнт для розрахунку становитиме 0,3. Таким чином пенсія фактично збільшиться вдвічі.

Щоб отримати гідну пенсію, важливо, щоб і тривалість стажу, і рівень заробітку були на достатньому рівні. Крім того, велике значення має рік виходу на пенсію, адже розрахунок здійснюється з урахуванням середньої зарплати по країні за останні три роки.

Отже, чим вищий цей показник, тим більшою буде пенсія, навіть якщо стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку залишаються незмінними.

Якщо в людини 15 років офіційного стажу, якою буде пенсія: приклад розрахунків

Для прикладу розглянемо випадок із стажем 15 років, де коефіцієнт зарплатні становить 1,1.

17 482,87×1,1=19 231,16 грн

19 231,16×0,15=2 884,67 грн

З урахуванням середньої по країні зарплати за останні три роки у 17 482,87 грн, яку множимо на індивідуальний коефіцієнт 1,1, отримаємо 19 231,16 грн. Потім цей показник множимо на коефіцієнт стажу 0,15. Таким чином орієнтовний розмір пенсії становитиме 2 884,67 грн на місяць.

При цьому держава встановлює гарантований мінімальний розмір пенсії, нижче якого виплата бути не може. У такій ситуації пенсіонеру, що не працює, призначать щонайменше 3 406 грн — навіть якщо розрахована сума вийде меншою, її “дотягнуть” до цього рівня.

Цей розрахунок досить приблизний, оскільки індивідуальний коефіцієнт зарплати може суттєво змінюватися, залежно від співвідношення вашої зарплати з середньою по країні за кожен місяць роботи.

Також варто пам’ятати, що для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році потрібен страховий стаж не менше 33 років, тому за 15 років стажу пенсія може бути призначена лише у 65 років.

