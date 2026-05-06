Виплати на дітей залишаються однією з необхідних форм державної допомоги для українських сімей. Для багатьох родин ці кошти мають практичне значення, адже допомагають покривати щоденні витрати на догляд за дитиною, харчування, одяг та інші базові потреби.

Коли будуть дитячі виплати у травні та які реформи планує уряд, читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть дитячі виплати у травні 2026 року

В Україні триває фінансування соціальних виплат, і перші кошти вже отримали громадяни, які мають на них право. Йдеться про пенсіонерів, отримувачів страхових виплат та різних видів державної допомоги. Також почали отримувати дитячі виплати у травні сім’ї з дітьми.

За даними ПФУ, станом на 5 травня держава вже спрямувала значні ресурси на підтримку населення. Загалом профінансовано десятки мільярдів гривень, зокрема:

на пенсійні виплати – 17,3 млрд грн (через поштового оператора – 2,4 млрд грн, через банки – 14,9 млрд грн);

на страхові виплати – 1,6 млрд грн, із них 0,3 млрд грн спрямовано на лікарняні;

на соціальні допомоги та інші виплати – 9,6 млрд грн.

Для багатьох отримувачів важливо знати, коли буде фінансування дитячих виплат за травень, оскільки ці кошти покривають щоденні витрати на дитину. Тим, хто ще не отримав грошей, не варто хвилюватися, адже фінансування соціальних виплат ПФУ здійснює з 4 по 25 число кожного місяця.

Фінансування дитячих виплат за травень та оновлена система

Як повідомила у своєму ТГ-каналі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, паралельно продовжується реалізація оновленої системи підтримки сімей із дітьми. Вона запрацювала цього року і охоплює різні етапи — від вагітності до догляду за малюком.

Станом на 4 травня допомогу вже отримали майже 170 тис. українських родин.

Підтримка передбачає кілька ключових напрямів, зокрема у період вагітності та народження дитини:

майже 28 тисяч жінок отримали одноразову допомогу при народженні дитини — 50 тис. грн;

близько 20 тисяч жінок скористалися виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами — по 7 тис. грн щомісяця.

На догляд за дитиною:

понад 114 тисяч родин уже отримують щомісячну допомогу по догляду за дитиною до одного року — 7 тис. грн;

більше ніж 5 тисяч сімей скористалися програмою єЯсла, яка передбачає 8 тис. грн щомісяця для батьків або опікунів, що повертаються до роботи після першого року життя дитини. Ці кошти можна спрямувати на догляд, освіту або необхідні послуги для дитини.

Що зміниться найближчим часом для сімей з дітьми

Уряд готує подальше вдосконалення системи виплат. Зокрема, вже з березня з’явилася можливість відкривати спеціальний рахунок для отримання допомоги в Ощадбанку.

Наступний крок — цифровізація процесу. Планується, що всі “дитячі” виплати можна буде оформлювати через Дію та отримувати на одну картку. Також готуються рішення щодо більш гнучких термінів використання коштів.

