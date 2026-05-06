Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити експериментальну програму Національний кешбек, яка підтримує українських виробників і стимулює купівлю вітчизняних товарів. Згідно з постановою №559 від 29 квітня, дія проєкту офіційно продовжена до 30 квітня 2028 року.

Уряд відмовився від попереднього сценарію завершення програми у 2026 році, зберігши її як один із інструментів підтримки економіки під час воєнного стану.

Нові строки дії Національного кешбеку та автоматичне продовження участі

Оновлений етап програми Національного кешбеку стартував 1 травня 2026 року і працюватиме щонайменше до 30 квітня 2028-го. При цьому активне нарахування кешбеку планують завершити у березні 2028 року.

Для громадян і бізнесу участь у програмі не потребуватиме повторної реєстрації, адже статус продовжується автоматично. Водночас продавці зможуть вийти з системи за власним рішенням, а споживачі мають право у будь-який момент закрити спеціальний рахунок через банк.

Як змінюються правила нарахування кешбеку

З 2026 року оновлюється сама логіка виплат у межах програми Зроблено в Україні. Розмір компенсації тепер напряму залежить від частки імпортних компонентів у товарі:

5% повернення — для продукції з імпортною складовою до 35%;

15% — для товарів, де частка імпорту перевищує 35%.

Окремо прописані умови для пального, де діють знижені відсотки стимулювання: бензин — 10%, дизель — 15%, скраплений газ — 5%. Виплати за пальне будуть нараховуватися до 31 травня 2026 року.

Ліміти виплат і правила використання коштів

Система зберігає жорсткі фінансові обмеження. Мінімальне щомісячне нарахування становить 2 гривні, максимальне — 3000 грн на одну людину. Для пального встановлено окрему межу — до 500 грн кешбеку на місяць.

Накопичені кошти не можна зняти готівкою. Витратити їх дозволяється виключно безготівково — на українські товари, ліки, продукти, комунальні послуги, книги або благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Кешбек за квітень: коли буде виплата

Наразі невідомо, коли буде виплата кешбеку за квітень 2026 року. Ба більше, також невідомо, коли саме учасники отримають кошти за березень 2026 року. Раніше очікувалося, що березневі нарахування надійдуть до кінця квітня, однак цього не відбулося.

Проте в уряді прописали, коли надійдуть виплати за травень та червень 2026 року. Відповідно до нової постанови виплати за травень і червень 2026 року мають бути проведені у липні, після чого кошти стають доступними для використання.

Фінансування у 2026–2027 роках і бюджетні ризики

Окремо уряд прописав залежність програми від бюджетних можливостей. Виплати за грудень 2026 та грудень 2027 року здійснюватимуться лише за умови достатнього фінансування державного бюджету.

Якщо ресурсів не вистачить, нарахування можуть бути припинені з 1 січня наступного року без компенсації невиплачених сум за попередній грудень. Це фактично робить програму чутливою до стану держфінансів у кожному бюджетному періоді.

