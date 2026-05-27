Місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility) на $8,1 млрд.

Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Місія МВФ розпочала зустрічі в Україні

– Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ, – йдеться у повідомленні.

За словами Тофано, відбудуться дискусії щодо макроекономічної політики та ключових структурних реформ.

За умовами нової програми, Україна зобов’язалася до кінця березня ухвалити закони про введення ПДВ для спрощенців та на імпортні посилки вартістю до €150.

Згодом впровадження ПДВ для бізнесу за погодженням з МВФ було відкладено на рік, а законопроєкт про оподаткування посилок Верховна Рада провалила 26 травня – якраз напередодні візиту місії Фонду.

Через затяжну війну МВФ запустив для України нову програму EFF загальним обсягом $8,1 млрд. Вона замінила попередній чотирирічний план на $15,6 млрд, у межах якого Київ уже встиг отримати дев’ять траншів на суму $10,6 млрд.

Перші $1,5 млрд за новою програмою надійшли до держбюджету ще на початку березня. Протягом року заплановано три перегляди програми (у червні, вересні та грудні), успішне проходження яких дозволить залучити ще близько $2,45 млрд трьома траншами.

Загальна сума міжнародної фінансової допомоги Україні в межах нової програми становитиме $136,5 млрд за базовим сценарієм розвитку подій, а в разі негативного – $146,3 млрд.

