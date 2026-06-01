З початком червня для учасників програми Національний кешбек набули чинності одразу кілька важливих змін. Зокрема, 31 травня, завершилася дія спеціального кешбеку на пальне, тому відтепер компенсація за купівлю бензину, дизелю та газу більше не нараховується.

Водночас сама програма Національний кешбек продовжує працювати. Багато українців уже очікують на виплати за попередні місяці та цікавляться, коли виплатять кешбек за травень.

Кешбек за травень: коли буде виплата

У Міністерстві економіки повідомили, коли прийде кешбек накопичений за травень. У відомстві наголосили, що виплата кешбеку за покупки, здійснені протягом травня 2026 року, відбудеться у липні.

Надалі механізм нарахування працюватиме у звичному режимі, тож компенсація надходитиме після 20 числа наступного місяця за покупки, зроблені у попередньому місяці. Отже, українцям варто очікувати виплати кешбеку за травень 2026 року вже у липні.

Окремо у відомстві нагадали про кошти, нараховані за квітень. Саме навколо цих виплат останнім часом виникало чимало запитань. Учасники програми, попри обіцянки уряду, наприкінці травня так і не побачили грошей на своїх рахунках.

Водночас усі отримані в межах першого етапу програми кошти необхідно використати до 30 червня 2026 року включно. Кошти, які залишаться невикористаними станом на кінець дня 30 червня 2026 року, автоматично повернуться до державного бюджету.

Саме тому власникам карток рекомендують перевірити залишок коштів та заздалегідь визначитися, на що їх витратити.

На що можна використати накопичений кешбек

Отримані кошти можна спрямувати на низку повсякденних витрат. Зокрема, кешбек дозволяється використати для:

оплати комунальних послуг;

оплати поштових сервісів;

купівлі українських продуктів харчування;

придбання ліків та медичних виробів українського виробництва;

купівлі книжок та друкованої продукції;

благодійних внесків і донатів, зокрема на підтримку українських військових.

Попри завершення кешбеку на пальне, програма Національний кешбек продовжує діяти без змін для інших категорій товарів українського виробництва.

Учасники можуть отримувати компенсацію у розмірі 5% або 15% залежно від категорії товару. Кешбек нараховується за покупки продукції українських виробників у магазинах-партнерах програми.

Отже, виплату кешбеку за покупки, здійснені у травні, українці отримають у липні. Водночас усі кошти, накопичені в межах першого етапу програми, необхідно використати до 30 червня, інакше вони будуть повернуті до державного бюджету.

