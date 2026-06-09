Світовий ринок нафти та пального залишається нестабільним через напружену ситуацію на Близькому Сході. Загрози для судноплавства, ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв та коливання нафтових котирувань впливають на ціни на пальне в різних країнах, зокрема й в Україні.

Українські водії продовжують активно користуватися автомобілями, хоча за останні роки вартість бензину та дизеля суттєво зросла. До того ж український паливний ринок готується до ще однієї важливої зміни.

Що відомо про перехід на бензин Е10 в Україні з 1 липня та чи зміниться вартість палива, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що буде з бензином A-95 та A-98 з 1 липня

Із 1 липня 2026 року в Україні набуде чинності новий стандарт бензину Е10. Він передбачає обов’язкове додавання до пального щонайменше 7% біоетанолу, а фактично вміст спиртової добавки може сягати 10%.

Такі правила є частиною гармонізації українського паливного ринку з нормами Європейського Союзу. У Міністерстві економіки запевняють, що для більшості водіїв зміни пройдуть майже непомітно, адже ціни суттєво не зростуть, а сучасні автомобілі вже пристосовані до такого пального.

Чи подорожчає бензин після переходу на Е10

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що запровадження нових вимог не повинно призвести до відчутного зростання цін на автозаправних станціях.

За його словами, частина українських мереж уже продає бензин із біоетанолом без додаткової націнки, а в окремих випадках таке пальне навіть коштує дешевше за звичайний бензин.

Висоцький пояснив, що біоетанол виробляється в Україні, тому немає необхідності нести значні витрати на його транспортування з-за кордону. Саме це дозволяє утримувати собівартість пального на прийнятному рівні.

Утім, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в інтерв’ю РБК Україна зазначив, що певне здорожчання все ж можливе. За його оцінками, додавання біоетанолу збільшує вартість бензину приблизно на $15-30 за тонну.

У перерахунку на роздрібний продаж це становить близько 50-70 копійок на літрі. Однак навіть за таких умов зростання ціни буде меншим ніж 1% від нинішньої вартості бензину.

На думку експерта, після адаптації ринку ця різниця може взагалі зникнути.

Чи безпечний бензин Е10 для автомобілів

Одне з головних питань, яке хвилює водіїв, — чи не зашкодить нове пальне двигунам. Тарас Висоцький наголошує, що переважна більшість автомобілів в Україні вже готова до використання бензину з біоетанолом. За його словами, двигуни, вироблені після 2000 року, проєктувалися з урахуванням використання такого пального.

Схожу позицію висловлює і Сергій Куюн. Він пояснює, що вміст біоетанолу до 10% вважається безпечним для більшості двигунів і не впливає на їхню роботу.

За словами експерта, фактично йдеться лише про зміну одного з компонентів бензину, який так само виконує функцію підвищення октанового числа.

Водночас Куюн зазначає, що складнощі можуть виникати лише у випадку використання пального з набагато більшим вмістом спирту — понад 15%, але такі стандарти в Україні наразі не запроваджуються.

Чи зміниться склад A-95 та A-98: стандарти маркування на АЗС

Після переходу на стандарт Е10 українські водії можуть помітити певні зміни стандартів маркування пального з 1 липня.

За словами Сергія Куюна, основні позначення бензину, зокрема А-95 чи А-98, найімовірніше, залишаться без змін. Водночас на заправках може з’явитися додаткова інформація про відповідність нового пального стандарту Е10.

Експерт зазначає, що остаточні вимоги до маркування визначатимуться регуляторними документами, однак окремого позначення як “нестандартного” таке пальне не потребує.

Чи вистачить Україні сировини для виробництва біоетанолу

Ще одне поширене побоювання стосується можливого впливу нових вимог на аграрний сектор та продовольчий ринок. Тарас Висоцький запевняє, що ризиків для продовольчої безпеки немає.

За його словами, для забезпечення внутрішніх потреб України необхідно виробляти близько 200-300 тис. тонн біоетанолу на рік. Для цього потрібно орієнтовно 600-800 тис. тонн кукурудзи.

При цьому щорічний урожай кукурудзи в Україні становить близько 30 млн тонн, тому потреби біоетанольної галузі займають лише незначну частину загального виробництва.

Крім того, під час виробництва біоетанолу утворюються високобілкові корми для тваринництва, що може позитивно вплинути на собівартість виробництва м’яса.

Що зміниться для аграріїв з 1 липня

У Міністерстві економіки також не очікують додаткових витрат для сільгоспвиробників. Тарас Висоцький пояснив, що аграрна техніка переважно працює на дизельному пальному, тому запровадження нового стандарту бензину не вимагатиме масового переобладнання резервуарів або паливної інфраструктури господарств.

Навіщо Україні переходити на стандарт Е10

На думку Сергія Куюна, головна перевага нового стандарту полягає в тому, що український ринок повністю синхронізується з європейським.

Раніше для України часто доводилося виготовляти окремі партії бензину з іншим складом, ніж для країн ЄС. Це ускладнювало логістику та збільшувало витрати постачальників.

Після переходу на Е10 українські та європейські стандарти фактично будуть однаковими. Це спростить імпорт пального, зробить ринок більш гнучким і допоможе уникати додаткових витрат у майбутньому.

У Мінекономіки також бачать перспективу розвитку виробництва біоетанолу як окремого експортного напряму.

За словами Тараса Висоцького, нинішні виробничі потужності вже дозволяють виготовляти щонайменше удвічі більше біоетанолу, ніж потрібно внутрішньому ринку, що відкриває додаткові можливості для експорту.

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