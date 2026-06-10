Завод із виробництва обладнання та ємностей з нержавіючої сталі ОРІОН.ГРУП, виробничі потужності якого розташовані на Київщині, увів в експлуатацію мобільний виробничий комплекс для виготовлення та монтажу великогабаритних металевих конструкцій без транспортування готових елементів.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Запуск мобільного виробничого комплексу на Київщині: що відомо

За словами Дмитра Кисилевського, новий комплекс є унікальним для України та дозволяє виконувати гнуття, зварювання та шліфування металевих конструкцій безпосередньо на майданчику замовника.

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Технологію створили для виробництва та монтажу ємностей діаметром понад п’ять метрів, транспортування яких у готовому вигляді є технічно складним, економічно невигідним або неможливим.

Обсяг інвестицій у запуск проєкту становив 35 млн грн.

Наразі мобільний комплекс уже використовується під час будівництва біоетанольного заводу в Тернопільській області.

Після завершення цього етапу обладнання планують залучити до будівництва агропереробного комплексу в одному з індустріальних парків Хмельницької області.

Що відомо про компанію ОРІОН.ГРУП

Компанія ОРІОН.ГРУП спеціалізується на виробництві ємностей із нержавіючої сталі для підприємств пивної, сокової, молочної, біоетанольної, кондитерської, фармацевтичної та хімічної галузей.

Продукція підприємства продається представникам аграрної та харчової промисловості з компенсацією від держави для покупців у розмірі 25% вартості. Така програма є частиною політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Також компанія реалізовувала міжнародні проєкти — підприємство брало участь у створенні заводів і виробничих ліній у 65 країнах світу.

У 2011–2013 роках компанію ОРІОН.ГРУП залучав французький консорціум NOVARKA до робіт зі спорудження нового безпечного конфайнменту над Чорнобильською АЕС.

За підсумками 2025 року обсяг реалізації продукції компанії становив 440 млн грн. За цей період підприємство сплатило 97 млн грн податків. Наразі на підприємстві працюють 127 співробітників.

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб у селі Острів на Тернопільщині триває будівництво нового агропереробного підприємства.

За словами Дмитра Кисилевського, там створюють комбікормовий завод із елеваторним комплексом потужністю 400 тис. тонн продукції на рік.

Обсяг інвестицій у реалізацію проєкту становить 1,5 млрд грн, а запуск підприємства запланований на 2027 рік. Наразі на об’єкті тривають земельні роботи.

Фото: Дмитро Кисилевський

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