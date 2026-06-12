Уряд готовий працювати над поширенням програми єЯсла на жінок, які є фізичними особами-підприємцями (ФОП).

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в будівлі Верховної Ради.

єЯсла для жінок-ФОПів

За словами Свириденко, представники бізнесу, які проводять зустрічі з урядовцями на щоденній основі, ставлять питання про забезпечення кадрами та активніше залучення жінок до ринку праці.

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На думку прем’єр-міністерки, програма єЯсла дає можливість жінкам виходити на роботу та заробляти гроші.

– Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць, – заявила вона.

Свириденко додала, що уряд разом із Міністерством соціальної політики зосередиться на створенні надійної антифрод-системи.

Вона пояснила, що це необхідно, щоб зупинити недобросовісних ФОПів, які захочуть нажитися на змінах, навіть не працюючи у сфері надання цих послуг.

У лютому очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював звернення до уряду щодо корегування нормативної бази проєкту єЯсла.

Він закликав включити матерів, які є одночасно ФОПами, до переліку отримувачів такої допомоги.

Програма єЯсла стартувала 1 січня 2026 року для підтримки батьків, які повертаються до повноцінної зайнятості та виховують дітей віком від одного до трьох років.

Щомісячна державна виплата становить 8 тис. гривень (для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн). Ці гроші можна спрямувати на оплату дитячих садків (як приватних, так і комунальних), послуги няні або гуртки.

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