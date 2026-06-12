Кабмін планує розширити програму єЯсла на жінок-підприємиць
- Кабінет міністрів України готовий розширити дію державної програми єЯсла на матерів, які є фізичними особами-підприємцями (ФОП).
- Проте для реалізації цієї ініціативи уряд разом із Мінсоцполітики планують створити антифрод-систему, щоб унеможливити фіктивні виплати.
Уряд готовий працювати над поширенням програми єЯсла на жінок, які є фізичними особами-підприємцями (ФОП).
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в будівлі Верховної Ради.
єЯсла для жінок-ФОПів
За словами Свириденко, представники бізнесу, які проводять зустрічі з урядовцями на щоденній основі, ставлять питання про забезпечення кадрами та активніше залучення жінок до ринку праці.
На думку прем’єр-міністерки, програма єЯсла дає можливість жінкам виходити на роботу та заробляти гроші.
– Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць, – заявила вона.
Свириденко додала, що уряд разом із Міністерством соціальної політики зосередиться на створенні надійної антифрод-системи.
Вона пояснила, що це необхідно, щоб зупинити недобросовісних ФОПів, які захочуть нажитися на змінах, навіть не працюючи у сфері надання цих послуг.
У лютому очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював звернення до уряду щодо корегування нормативної бази проєкту єЯсла.
Він закликав включити матерів, які є одночасно ФОПами, до переліку отримувачів такої допомоги.
Програма єЯсла стартувала 1 січня 2026 року для підтримки батьків, які повертаються до повноцінної зайнятості та виховують дітей віком від одного до трьох років.
Щомісячна державна виплата становить 8 тис. гривень (для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн). Ці гроші можна спрямувати на оплату дитячих садків (як приватних, так і комунальних), послуги няні або гуртки.