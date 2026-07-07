Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1%. Станом на 1 липня 2026 року вони попередньо становили $51,3 млрд.

Про це повідомив Національний банк України.

Міжнародні резерви збільшилися на 12,1%

– Така динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті, – пояснили в НБУ.

Упродовж червня на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $11 316,3 млн.

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Із цієї суми $6 821,1 млн Україна отримала від Європейського Союзу, ще $4 495,2 млн надійшло через рахунки Світового банку.

Україна також отримала від ЄС $4,4 млрд. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України через їхнє обмежене (цільове) призначення щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила $269,7 млн.

Крім того, держава сплатила $171,5 млн Міжнародному валютному фонду.

У червні Національний банк продав на валютному ринку $5 147,0 млн.

– Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту, – говориться у повідомленні.

Станом на 1 червня 2026 року міжнародні резерви України становили $45,7 млрд. У травні їхній обсяг скоротився на 5,2% порівняно з квітнем.

Прогноз НБУ щодо міжнародних резервів

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Національний банк переглянув прогноз щодо обсягу міжнародних резервів України.

Регулятор очікував, що за підсумками 2025 року міжнародні резерви становитимуть близько $53,6 млрд, що на $0,1 млрд менше, ніж передбачалося у липневому прогнозі.

Прогноз на 2026 рік НБУ підвищив до $52,2 млрд, що на $7,5 млрд більше порівняно з попередньою оцінкою.

Також було покращено прогноз на 2027 рік – до $59,2 млрд, що на $14 млрд більше, ніж очікувалося раніше.

В НБУ пояснили перегляд прогнозів очікуваним збільшенням обсягів міжнародної фінансової підтримки.

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