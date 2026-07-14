9 липня Державна служба статистики України оприлюднила індекс споживчих цін за червень 2026 року.

Чи потрібно проводити індексацію заробітної плати в липні, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Від чого залежить індексація зарплат у липні

Після оприлюднення даних Держстатом стало відомо, що для працівників, що вже мають право на індексацію, суми виплат залишаться без змін в липні.

Зараз дивляться

Порядок проведення індексації у 2026 році не змінювався. Вона, як і раніше, здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою №1078.

Але закон України №4695-IX встановив, що з початку року накопичення індексу споживчих цін для проведення індексації розпочинається заново. Саме тому для більшості працівників новим базовим місяцем став січень 2026 року.

Починаючи з лютого, Держстат щомісяця публікує індекс споживчих цін, а роботодавці визначають, чи виникло право на індексацію. Таке право вперше з’явилося у червні 2026 року, коли накопичений індекс за всі місяці від початку року перевищив встановлений законодавством поріг.

Кому проведуть індексацію за липень 2026

Право на індексацію за липень 2026 мають працівники, для яких базовим місяцем залишається січень або лютий 2026 року.

Для працівників із базовим місяцем січнем сума поточної індексації становить 139,78 грн, а для тих, у кого базовим є лютий, це 103,17 грн.

Якщо ж працівникові підвищували посадовий оклад у наступні місяці, право на індексацію визначають уже з урахуванням нового базового місяця та накопиченого індексу споживчих цін.

Для працівників, у яких базовим місяцем є січень 2026 року, право на поточну індексацію вперше виникло саме у червні 2026 року. Це сталося після того, як накопичений індекс споживчих цін перевищив поріг у 103%. Саме тоді роботодавці вперше нарахували відповідну доплату до заробітної плати.

Після того як Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень на рівні 99,9%, підстав для збільшення цієї доплати повторно не з’явилося. Тому працівники, яким вже провели індексацію в червні та липні отримуватимуть її в тому самому розмірі. Тобто мова не йде про нове підвищення зарплати чи повторне збільшення суми індексації, а надбавка просто зберігається на вже встановленому рівні.

Чи можна не проводити індексацію зарплати за липень 2026 року

Індексація є державною гарантією в оплаті праці, тому роботодавець не може просто відмовитися від її нарахування.

Проте Порядок №1078 передбачає, що якщо у місяці підвищення окладу сума такого підвищення перевищує суму можливої індексації, окремо індексацію вже не нараховують.

Тобто у липні роботодавець може підвищити оклад замість проведення індексації. Для працівників із базовим місяцем січнем 2026 року таке підвищення має становити десь 140 грн, а для працівників із базовим місяцем лютим, не менше 104 грн.

Як розраховують індексацію зарплати

Порядок нарахування індексації визначає Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1078 від 17 липня 2003 року.

Під час розрахунку насамперед визначають базовий місяць. Це місяць, у якому працівникові востаннє підвищили посадовий оклад або інший основний дохід. Починаючи з наступного місяця, накопичується індекс споживчих цін.

Право на індексацію виникає лише тоді, коли накопичений індекс споживчих цін перевищує встановлений законодавством поріг у 103%.

Суму індексації визначають, виходячи із заробітної плати, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та відсотка перевищення індексу споживчих цін.

Наприклад, якщо накопичений індекс інфляції досяг 104,4%, для розрахунку враховують лише перевищення понад поріг, тобто 1,4%. Саме цей показник використовують для обчислення суми індексації відповідно до вимог чинного законодавства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.