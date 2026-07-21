В індустріальному парку Біосенс (Черкаська область) стартував монтаж металоконструкцій стін та даху першої черги найбільшого в Україні заводу з переробки картоплі.

Новий завод із переробки картоплі на Черкащині: що відомо

При будівництві виробничого корпусу площею 6 500 кв. м використовується технологія беззварного з’єднання високоміцних сталевих елементів.

Виробниче обладнання вже доставлене в Україну. Обсяг інвестицій у першу чергу заводу, яка вироблятиме картопляне борошно, — 960 млн грн.

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Виробництво потужністю 25 тис. т на рік планується запустити наприкінці 2026-го або на початку 2027-го року, повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Із залученням державного фінансування на території індустріального парку Біосенс наразі тривають роботи з розширення під’їзної дороги та підключення до газових мереж.

У грудні 2025 року на ці проєкти уряд виділив 24,7 млн грн на умовах співфінансування 50:50.

Обов’язковою умовою залучення державних коштів є будівництво на території індустріального парку не менше 5 000 кв. м промислових площ та залучення не менше двох учасників.

Зараз Біосенс готує додаткову заявку на державне фінансування для подальшого розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Картопляне борошно в Україні не виробляється. Обсяги його імпорту становлять в середньому 2 500 т на рік. Цей продукт використовують у хлібопекарській, кондитерській, м’ясопереробній промисловості, а також у виробництві соусів та харчових сумішей швидкого приготування.

Після будівництва першої черги заводу в індустріальному парку Біосенс Україна закриє внутрішні потреби та стане експортером картопляного борошна.

На 2027 рік заплановане будівництво другої черги заводу — виробництво картоплі фрі потужністю 60-150 тис. т на рік.

Обсяг інвестицій у другу чергу заводу — 2,5 млрд грн.

Третя черга заводу, яка також вироблятиме картоплю фрі, потребуватиме інвестицій обсягом близько 3 млрд грн.

Крім того, план розвитку індустріального парку передбачає будівництво комплексу зберігання картоплі обсягом 20 тис. т, підприємства з переробки картопляної шкірки у білок та крохмаль, а також тепличне господарство в комплексі з когенераційною установкою.

Для розташування майбутніх підприємств індустріальний парк вже ініціював розширення існуючих площ із 29,6 до 40 га. Ще одна ділянка площею 60 га, розташована поруч, розглядається як резервна.

Індустріальні парки — складова політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Ця політика включає державні програми, спрямовані на стимулювання виробництва, промислових інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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