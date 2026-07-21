У серпні 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.

Тариф на світло у серпні 2026 року

Розмір платіжки залежатиме від фактичного обсягу споживання електроенергії.

Після завершення опалювального сезону для домогосподарств з електричним опаленням припинив діяти пільговий тариф. Під час опалювального періоду вони сплачували 2,64 грн за кВт·год за перші 2 тис. кВт·год на місяць, а за споживання понад цей ліміт — 4,32 грн за кВт·год.

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У серпні всі побутові споживачі розраховуватимуться за єдиним тарифом. Пільгову ціну для домогосподарств з електроопаленням відновлять після початку нового опалювального сезону.

Водночас окремі категорії громадян можуть користуватися передбаченими законодавством пільгами — від часткової знижки до повного звільнення від оплати.

Заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонного лічильника. У нічний період, з 23:00 до 07:00, вартість електроенергії становить 2,16 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Для переходу на двозонний облік необхідно звернутися до оператора системи розподілу та встановити сертифікований лічильник.

Наразі уряд не планує підвищувати тариф на електроенергію для населення, враховуючи ситуацію в енергосистемі.

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