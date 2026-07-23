Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік
- Уряд України під керівництвом прем’єр-міністра Сергія Корецького розпочав підготовку проєкту державного бюджету на 2027 рік, зобов'язавши міністерства надати свої пропозиції до 31 липня.
- Кабінет міністрів планує подати готовий документ до Верховної Ради у встановлений законом термін до 15 вересня, зосередивши увагу на обороноздатності, фінансовій стійкості та соціальній політиці.
Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету України на 2027 рік.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Підготовка проєкту держбюджету-2027
За словами очільника уряду, міністерства мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа в найкоротші терміни – до 31 липня.
Як стверджує Корецький, необхідно подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради у встановлений законом термін – до 15 вересня.
На думку прем’єр-міністра, проєкт державного бюджету на 2027 рік має відповідати головним завданням України, зокрема зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.
10 червня Верховна Рада ухвалила зміни у закон України про державний бюджет на 2026 рік, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.
Як повідомлялося, частину грошей спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а також на грошове забезпечення військовослужбовців.