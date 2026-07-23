Уряд розпочав підготовку проєкту державного бюджету України на 2027 рік.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Підготовка проєкту держбюджету-2027

За словами очільника уряду, міністерства мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа в найкоротші терміни – до 31 липня.

Зараз дивляться

Як стверджує Корецький, необхідно подати проєкт державного бюджету до Верховної Ради у встановлений законом термін – до 15 вересня.

На думку прем’єр-міністра, проєкт державного бюджету на 2027 рік має відповідати головним завданням України, зокрема зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики.

10 червня Верховна Рада ухвалила зміни у закон України про державний бюджет на 2026 рік, які передбачають збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трлн грн.

Як повідомлялося, частину грошей спрямують на закупівлю озброєння та військової техніки, а також на грошове забезпечення військовослужбовців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.