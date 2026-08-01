Попри те, що основна індексація пенсій завершилася в березні, у 2026 році пенсіонери отримають додаткову разову виплату до Дня Незалежності України. Факти ICTV розібралися, якими будуть пенсії з 1 серпня та як саме нарахують додаткову грошову допомогу до свята.

Пенсії з 1 серпня: виплата до Дня Незалежності України

У Пенсійному фонді роз’яснили, як проводитиметься виплата разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році.

Як зазначається, більшості пенсіонерів не потрібно звертатися додатково за виплатою. Вона передбачена постановою Кабінету міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.

Зараз дивляться

Пенсіонерам, а також отримувачам субсидій та комунальних пільг, які не є військовослужбовцями, одноразову допомогу мають виплатити у серпні. Вона надійде разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою.

Ветеранам війни, які зараз перебувають на службі (зокрема тим, хто отримує пенсію, субсидії чи комунальні пільги), грошову виплату перерахують напряму на рахунки їхніх військових частин, установ або організацій за місцем проходження служби.

Водночас у Пенсійному фонді радять військовослужбовцям переконатися, що за місцем вашої служби є дані про вашу належність до ветеранів війни.

Там зазначили, що якщо ви маєте право на виплату, але не перебуваєте на військовій службі та не отримуєте пенсію або субсидію, то вам потрібно самостійно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду.

Пенсії з 1 серпня: заява на виплату до Дня Незалежності України

Отримувачі грошової допомоги, які здобудуть відповідний статус до 24 серпня, але не отримають коштів станом на 1 жовтня, мають право оформити виплату через Пенсійний фонд України.

Для цього потрібно подати заяву до органів ПФУ. У такому випадку виплату мають надіслати до 1 листопада.

Заява складається в довільній формі. У ній обов’язково зазначаються:

реквізити документа, що посвідчує особу;

номер банківського рахунку (IBAN) для зарахування грошей;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, за наявності);

реквізити посвідчення, що дає право на грошову виплату.

До заяви необхідно додати:

копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення.

копію посвідчення, що підтверджує відповідний пільговий статус.

У Пенсійному фонді України додали, що під час особистого звернення заявник повинен пред’явити оригінали цих документів.

Фото : Факти ICTV

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.