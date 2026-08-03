В Україні розширили можливості Дія.Картки. Відтепер державну допомогу для догляду за дитиною до одного року та компенсацію за програмою єЯсла можна отримувати на єдиний спеціальний рахунок Турбота про дитину.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Як відкрити рахунок Турбота про дитину

Завдяки цьому нововведенню батьки можуть об’єднати всі цільові виплати на один рахунок. Це стосується допомоги:

Зараз дивляться

Пакунок малюка;

Пакунок школяра;

Допомога по догляду за дитиною до 1 року;

єЯсла.

Відкрити картку можна у застосунках банків-партнерів:

ПриватБанк;

Monobank;

А-Банк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро.

Фахівці рекомендують відкрити Дія.Картку в додатку обраного банку самостійно ще до візиту в держустанови.

Як оформити виплату на Дія.Картку

Щоб призначити виплати на спеціальний рахунок Турбота про дитину, виконайте кілька простих кроків:

Зверніться особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ), ЦНАП або до уповноваженої особи вашої територіальної громади.

Повідомте спеціаліста про бажання отримувати кошти на Дія.Картку.

Якщо картка вже є: працівник підтягне її з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), і рахунок автоматично додасться до заяви.

працівник підтягне її з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), і рахунок автоматично додасться до заяви. Якщо картки немає: спеціаліст покаже QR-код обраного вами банку. Просканувавши його, ви зможете миттєво відкрити картку в додатку та завершити оформлення.

Важливо: якщо ви вже отримуєте грошову допомогу або подали заяву раніше, ви можете змінити реквізити на Дія.Картку. Для цього потрібно лише подати заяву про зміну рахунку у ПФУ чи ЦНАП. Повторно подавати пакет документів на саму допомогу не потрібно.

Альтернативно батьки можуть обрати спецрахунок в Ощадбанку (який відкривається через ПФУ) або отримувати нові виплати на вже активний рахунок.

Усі зазначені виплати є цільовими. Це означає, що кошти дозволено витрачати виключно на товари та послуги для дітей (дитячий одяг, взуття, засоби гігієни, дитяче харчування, шкільне приладдя тощо).

Оплатити покупки можна в магазинах та торгових точках, які мають відповідні МСС-коди терміналів, встановлені Мінсоцполітики.

Фото: Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України

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