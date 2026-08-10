Нацбанк з 11 серпня запроваджує масштабний пакет змін до валютних обмежень. Нові правила передбачають збільшення лімітів для компаній і фізичних осіб, розширення стимулюючої валютної лібералізації та низку послаблень для фінансового сектору.

Про це повідомляє НБУ.

Валютні обмеження для бізнесу

Нацбанк збільшує дозволені обсяги зняття готівки для підприємств. Відтепер із гривневих рахунків українські компанії зможуть отримувати до 200 тис. грн на день, раніше діяло обмеження у 100 тис. грн.

Зараз дивляться

Такий самий денний ліміт у 200 тис. грн встановлюється для зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за межами країни.

Змінюються й правила використання гривневих корпоративних карток за кордоном. Місячний ліміт збільшується до 140 тис. грн замість попередніх 17,5 тис. грн на тиждень.

Крім того, НБУ підвищує граничний обсяг розрахунків за кордоном за товари, роботи та послуги з гривневих корпоративних карток. Він становитиме 400 тис. грн на місяць замість 150 тис. грн. Операції за допомогою валютних корпоративних карток, як і раніше, не матимуть обмежень.

Регулятор також розширює механізм стимулюючої валютної лібералізації. Поряд із чинним “донатним” лімітом підприємства зможуть отримувати “додатковий” ліміт.

Його формуватимуть на основі прямих благодійних внесків військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії, здійснених із 10 серпня 2026 року.

Підтвердженням таких внесків має бути аудиторський звіт компанії “великої четвірки” разом із відповідними документами.

Передбачена також можливість передавати “інвестиційний” і “додатковий” ліміти або їх частини іншим юридичним особам, які входять до тієї самої бізнес-групи.

При цьому список операцій, доступних у рамках стимулюючої валютної лібералізації, залишається без змін.

Зокрема, йдеться про репатріацію дивідендів, завершення розрахунків за “старими” імпортними контрактами, повернення передоплати за товари, які надійшли до початку повномасштабного вторгнення, повернення “старих” зовнішніх позик та фінансування закордонних представництв.

НБУ дозволить українським експортерам здійснювати перекази нерезидентам для сплати штрафів, пені, бонусів, компенсації витрат і збитків за експортними договорами. За рік сума таких переказів не повинна перевищувати 10% вартості товарів, які були поставлені нерезиденту за відповідними договорами після 23 лютого 2021 року.

Окремі послаблення передбачені для операцій із репатріації дивідендів у разі зміни організаційно-правової форми підприємства.

Також зміни стосуватимуться повернення грантів іноземним державним грантодавцям та ООН, придбання валюти гарантами за валютними кредитами, проведення розрахунків за акредитивами, гарантіями та контргарантіями, а також переказів коштів для участі в міжнародних заходах.

Пом’якшення валютних правил для фінансового сектору

Зміни торкнуться й фінансового сектору. Зокрема, Нацбанк дозволить Моторному (транспортному) страховому бюро України купувати іноземну валюту для розміщення коштів централізованого страхового резервного фонду гарантій.

За оцінкою регулятора, це сприятиме зниженню валютних ризиків і допоможе підтримувати доступність міжнародного автомобільного страхування Зелена картка.

З 1 вересня банки отримають можливість поступово враховувати під час розрахунку валютної позиції частину резервів, сформованих під активні операції, яка нині не береться до розрахунку.

У НБУ вважають, що це дасть банкам змогу більш повноцінно управляти валютними ризиками та сприятиме підтримці кредитування в іноземній валюті.

Крім того, банкам дозволять повертати нерезидентам кошти, залучені від них як інструменти капіталу, якщо Нацбанк відмовив у зарахуванні таких коштів до капіталу банківської установи.

Що зміниться для фізичних осіб

Для населення НБУ також суттєво збільшує валютні ліміти. Місячний обсяг купівлі безготівкової іноземної валюти зросте з 50 тис. до 200 тис. грн.

У межах цього самого ліміту українці зможуть купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Також удвічі збільшується денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном — зі 100 тис. до 200 тис. грн.

З 50 тис. до 200 тис. грн на місяць зростає і ліміт на оплату товарів, робіт та послуг за межами України з гривневих рахунків. У межах цього обсягу можна буде оплачувати, зокрема, оренду житла.

Проводити такі платежі дозволять не тільки за допомогою банківської картки. Операції можна буде здійснювати також шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT, після того як банк придбає валюту за дорученням клієнта.

Окремо НБУ встановлює місячний ліміт у 200 тис. грн на перекази з валютного рахунку на рахунок одержувача за кордоном для оплати товарів, робіт і послуг.

Крім того, чинний ліміт у 500 тис. грн на місяць для оплати проживання за кордоном за допомогою валютної картки поширять і на оренду житла.

У межах цього ліміту здійснювати оплату можна буде як карткою, так і шляхом переказу коштів із валютного рахунку.

Коли запрацюють нові правила

Пакет заходів із валютної лібералізації затверджено постановою Правління НБУ №90 від 10 серпня 2026 року. Основна частина нововведень почне діяти з 11 серпня.

Водночас рішенням НБУ №239 від 10 серпня затверджено зміни до методики, за якою банки розраховують ліміти відкритої валютної позиції. Ці зміни набудуть чинності 1 вересня.

У Нацбанку зазначають, що нові послаблення валютних обмежень не створюватимуть ризиків для валютного ринку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.