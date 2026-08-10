У серпні частина українських пенсіонерів може отримати більше грошей, ніж зазвичай. Йдеться не про нову індексацію для всіх, а про передбачені законодавством доплати та окремі виплати.

Зокрема, додаткові кошти можуть отримати люди, які досягли певного віку, а деяким категоріям громадян разом із пенсією виплатять гроші до Дня Незалежності України.

Факти ICTV з’ясовували, чи буде перерахунок пенсій у серпні 2026 року, кому можуть збільшити виплати та які суми передбачені.

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Чи буде перерахунок пенсій пенсіонерам у серпні 2026 року

Загального перерахунку пенсій у серпні не буде. Основне підвищення виплат у 2026 році відбулося раніше, а саме з 1 березня, коли пенсії проіндексували на 12,1%.

Однак для окремих пенсіонерів сума виплати може змінитися протягом року. Це, зокрема, стосується людей, які досягли 70, 75 або 80 років та мають право на вікову доплату.

Кому перерахують пенсію через досягнення певного віку

Щомісячні компенсаційні виплати передбачені для пенсіонерів віком від 70 років. При цьому є умова: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Розмір доплати залежить від віку:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Оформлювати цю виплату окремо не потрібно. Пенсійний фонд нараховує її автоматично, якщо людина відповідає встановленим вимогам.

Чи буде індексація пенсій у серпні та чи отримають пенсіонери всі вікові доплати одночасно

Вікові надбавки не додаються одна до одної. Наприклад, людина після 70 років отримує доплату 300 грн. Коли їй виповнюється 75 років, розмір надбавки збільшується до 456 грн. Тобто додатково вона отримуватиме не ще 456 грн, а різницю — 156 грн.

Після досягнення 80 років загальний розмір вікової доплати становитиме 570 грн.

Доплата прив’язана безпосередньо до дати народження пенсіонера. Якщо 70, 75 або 80 років виповнилося не першого числа місяця, за цей місяць надбавка нараховується лише за дні після дня народження. Повний розмір виплати людина отримуватиме вже з наступного місяця.

Тобто якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, наприклад, у середині серпня, доплата за серпень буде не за весь місяць.

Чи буде перерахунок пенсій у серпні та хто отримає доплати

Окрім пенсійних виплат і вікових надбавок, у серпні передбачена разова грошова допомога до Дня Незалежності України.

Її отримають ветерани війни та інші громадяни, які мають право на таку виплату відповідно до законодавства.

Таким чином, у серпні не варто очікувати чергової загальної індексації пенсій. Водночас для конкретного пенсіонера підсумкова сума виплати може бути більшою через вікову доплату, індивідуальний перерахунок або передбачену законом разову допомогу.

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