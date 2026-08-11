31 липня стало останнім днем, коли українці можуть використати кошти Національного кешбеку, нараховані в межах першого етапу програми.

Ідеться про кешбек, отриманий до квітня та за квітень включно, а також про невикористані залишки “зимової тисячі”. Після завершення дня всі невитрачені кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Але в багатьох учасників програми виникає інше запитання, коли виплатять Національний кешбек за липень 2026 та чи не змінилися строки нарахування коштів.

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Кешбек за липень 2026: коли буде виплата

У застосунку Дія повідомили, що виплата кешбеку за травень і червень відбудеться із затримкою. Ці кошти планують перерахувати в серпні двома окремими платежами.

Чинний Порядок реалізації програми, затверджений постановою №559, передбачає, що виплата за кожний звітний місяць здійснюється до кінця наступного місяця. Тобто, якщо цей порядок не зміниться, кешбек за липень 2026 має надійти до кінця серпня.

Однак ані Міністерство економіки, ані Міністерство цифрової трансформації поки що не повідомляли конкретної дати перерахування коштів саме за липневі покупки. Також відомства не заявляли про можливе відтермінування цих виплат. Тож наразі орієнтиром залишаються строки, визначені урядовою постановою, хоча фактична дата надходження коштів поки що невідома.

У Дії зазначили, що формування реєстру та виплата кешбеку за липень розпочнеться вже після того, як держава успішно здійснить виплати за червень. Імовірно, не раніше вересня.

Чи можуть змінити програму Національного кешбеку

Після оновлення складу Кабміну заяв щодо змін або скасування програми Національний кешбек не було.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів у коментарі для УНІАН, що найближчим часом уряд буде зосереджений на значно важливіших для країни завданнях.

Серед них підготовка до опалювального сезону в умовах загрози нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі, завершення польових робіт, підтримка обороноздатності країни, а також питання реформування системи комплектування війська та оплати праці військовослужбовців.

На думку експерта, саме ці напрями стануть ключовими для роботи уряду найближчими місяцями. У зв’язку з цим він не виключає, що можуть переглянути окремі державні програми, зокрема й скасувати Національний кешбек.

Утім, наразі це лише оцінка економіста. Жодних офіційних рішень про згортання чи зміну програми уряд поки що не ухвалював і не оприлюднював.

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